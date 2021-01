Pastrňák je zpátky! Málem zničil Cháru, Capitals si z něj vystřelili

Úsměv Davida Pastrňáka je nakažlivý. Kloubí se v něm geniální střelec a úžasný kluk do kabiny. • Twitter.com

Vedení NHL chce znovu sáhnout na platy, hráči by přišli o miliony • Profimedia.cz

Úsměv, to je typická věc pro Davida Pastrňáka. • Twitter

David Pastrňák už se zapojil do tréninku Bruins v „nekontaktním“ dresu • Twitter.com/NHLBruins

David Pastrňák přichází do kabiny před zápasem na ledě Washingtonu • Twitter.com/NHLBruins

Fešák, který chodí na zápasy v klobouku, je zpátky! David Pastrňák napochodoval do haly ve Washingtonu v kostkovaném obleku. Největší česká hvězda v NHL je už zase v práci. Asistencí pomohl srovnat ztracený zápas proti Washingtonu. Zdena Cháru málem nechtěně poslal na zubní. Capitals si z něj udělali srandu, když vytáhli jeho starý vzkaz. Takhle vypadala jeho premiéra za Boston v nové sezoně. Čekali jste gól? Hodně se snažil, ale díru kolem Vítka Vaněčka nenašel.

Týden bruslil v dresu pro hráče, se kterým nesmíte jít do souboje. Od pondělí se David Pastrňák normálně zapojil v Bostonu k ostatním. „Není úplně sranda, když po čtyřech měsících dostanete hit,“ smál se. V sobotu nastoupil ke svému prvnímu zápasu v sezoně. Po operaci kyčle měl být zpátky až v březnu, aspoň tak mluvily první odhady. Zvládl se dát dohromady dřív.

Ne, rozhodně nejde o nějakou uspěchanou akci. Bruins by podobný nesmysl nedovolili. Hvězdu je potřeba si hýčkat. Ale zákrok se povedl, David Pastrňák poslouchal všechna doporučení, plus tělo reagovalo dobře. Výsledek? Naskočil o měsíc dřív. Jeho nahrávka v poslední minutě pomohla srovnat Bostonu na 3:3, ale výhru bral po prodloužení soupeř. Pak taky málem zničil úsměv bývalého parťáka Zdena Cháry, který poprvé nastoupil za Washington proti „svým“.

Přípravu na sezonu musel Pastrňák totálně překopat. Po operaci začínal pomalu, přes léto rád hraje fotbal a tenis, teď dostal zákaz. Žádné fifteen, ani střely pod břevno. „Sport zbožňuju a ty první dva měsíce byly hodně těžké. Musel jsem pracovat týden po týdnu, dělat postupné kroky,“ líčil teď novinářům za mořem. Taky dodal, že je na sto procent připravený.

Jako kdyby si tu poslední větu četl i Garnet Hathaway, brousek Capitals a člen bránící formace, která naskakovala na první útok Bostonu. První střídání se totiž odehrálo stylem: Vážně jsi v pohodě? OK, tak to zkusíme! A Pastrňák málem přeletěl mantinel na střídačku, jak ho Hathaway narazil. Odpovědí byl jen úsměv. Žádná zakaboněná tvář. Tedy? Tělo drží, pohoda, jedeme dál.

Pastrňák nakonec odehrál přes 20 minut, nebezpečně vypadal hlavně při přesilovkách, kde tradičně operoval mezi modrou čárou a levým kruhem. Vítka Vaněčka, svého spoluhráče ze stříbrného MS do 18 let v roce 2014, nepřekonal, byť to zkoušel celkem často. Měl 14 střeleckých pokusů, pět jich proletělo k Vaněčkovi. Brankář všechny kryl.

Jeden taky chytil Zdeno Chára. Obra, který za Bruins odehrál 14 sezon, ve všech byl kapitán a vyhrál s nimi Stanley Cup, organizace už nechtěla. Podepsal tak Washingtonu, teď poprvé stál proti svým starým kamarádům. Celkem na své tělo pochytal šest střel, jednu Pastrňákovu málem chytil mezi zuby. Tvrďák se ale vrátil hned zpátky na led.

Prostě Chára, kulturista s prahem bolesti na úrovni pancířového brnění. Český šikula mu vždycky říká Zdenda. Žádné Zdeno, Big Z, nepoužívá příjmení. Zdenda. „Hodně mi pomohl hlavně, když mi bylo osmnáct a já přišel do kabiny. Věnoval mi hodně času, ani se mu nedá dostatečně poděkovat, co pro mě udělal. Naučil mě být profesionálem, tím myslím opravdovým profesionálem,“ vysvětloval na tiskovce svůj vztah k němu.

Premiéra Davida Pastrňáka čas na ledě 20:29 střelecké pokusy 14 střely na bránu 5 asistence 1 +/- 0

V zámoří se samozřejmě hodně věnovali souboji Cháry proti bývalému týmu. Ale návrat Pastrňáka taky hodně lákal. Během zápasu třeba Washington na svůj instagram vystavil fórek, který mířil právě na něj. V červenci, když oba kluby sídlily ve stejném hotelu před play off, se najednou na Twitteru Davida Pasrňáka objevil vzkaz: „Podle mě je největším kanonýrem NHL Tom Wilson.“ Ano, bylo to po sezoně, kdy nastřílel 48 gólů. Na to samé číslo se dostal Alexandr Ovečkin a podělili se o trofej nejlepšího střelce NHL.

Byl to jen rýpanec do ostrého hráče soupeře? Sebral někdo Pastrňákovi mobil? Někdo z Washingtonu? Třeba Wilson? Teď Capitals slavný vzkaz vytáhli na svém instagramu během zápasu. Po akci, kde to původně vypadalo, že se trefil právě Wilson na 3:0 (nakonec jeho střelu tečoval Richard Pánik), na stránce Capitals zasvítila fotka usmívajícího se Pastrňáka. Nad ním se objevila bublina se vzkazem na Tweet z července 2020: „Podle mě je nejlepším kanonýrem...“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Washington Capitals (@capitals)

Boston nakonec manko stáhl, srovnal z 0:3 na 3:3, když v chumlu před Vaněčkem doputoval puk od Pastrňáka ke střílejícímu McAvoyovi. Prodloužení pak rozhodl Alexandr Ovečkin, který se vrátil na led po průšvihu s návštěvou ruské bandy Capitals na jednom pokoji. Kvůli covidovému protokolu musel vynechat čtyři zápasy.

Tenhle výsledek znamená, že brankář Vítek Vaněček vyrovnal klubový rekord Jima Careyho. V prvních sedmi zápasech, kdy nastoupil za Washington, jeho tým vždycky bodoval. Tuhle šňůru mu nakonec nepokazil ani Pastrňák.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE