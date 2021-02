Nasypali jim miliony, teď už spíš litují. Kdo v NHL nenaplňuje očekávání?

Hvězdní hráči s obrovskými kontrakty, kteří nenaplňují potenciál • FOTO: Koláž iSport.cz Mnohaleté kontrakty s obřím milionovým ohodnocením hokejistů mohou klubům NHL zajistit setrvání týmové hvězdy po většinu kariéry. Ale zároveň jde vždy o risk, protože ne každý hráč naplní potenciál. Někdy také může jít o smlouvu za již odvedené služby, ale se špatným důsledkem pro budoucnost organizace. Velká jména zámořské soutěže, jejichž ústupu ze slávy neodpovídají současné smlouvy, přinesl web Sports Illustrated. Za iSport.cz přidáváme na závěr jedno české jméno, jehož kontrakt v době podpisu vyvolal řadu otázek.

Drew Doughty Jednatřicetiletý obránce byl základním stavebním kamenem veleúspěšného týmu Kings. V letech 2012 a 2014 s Los Angeles slavil zisk Stanley Cupu, v té době pobíral průměrně 7 milionů dolarů ročně. Za tuhle cenu se elitní bek rozhodně vyplatil. Jenže superkontrakt, který podepsal před minulou sezonou, může být problém. Doughty je druhým nejlépe placeným obráncem soutěže s 11 miliony dolarů. V momentě, kdy se celá organizace Kings trápí, jde o zbytečnou zátěž platového stropu, i když Doughty zatím podává solidní výkony. Vydrží mu to? Kontrakt má až do 38 let.

Erik Karlsson Navazujeme na Doughtyho, protože právě obránce San Jose je nejlépe placeným bekem NHL s 11,5 miliony dolarů ročně. Nedá se však říct, že by se tahle částka vyplácela. San Jose se trápí podobně jako Los Angeles, společně patří k nejhorším týmům ligy. Bývalý hráč Ottawy, kde naprosto dominoval nejen v obraně, ale i v útočné produkci, zůstává u Sharks za očekáváním. Je logické, že jeho produkce šla dolů, v San Jose se body rozloží mezi více hráčů, než jak to bylo u Senators. I tak se zkrátka čekal větší vliv na tým, který se trápí už druhý rok. Karlssonovi bude na konci kontraktu už 37.

Matt Duchene Svůj velký kontrakt s Nashvillem podepsal před loňskou sezonou, přináší mu 8 milionů ročně. Předtím bývalá hvězda Colorada, které si ho vybralo na 3. místě draftu v roce 2009, během necelých dvou let vyměnila další dva kluby – Ottawu a Columbus. Jeho produkce je postupně na lehkém ústupu, letos zatím zapsal tři góly a pět asistencí v patnácti duelech. Čerstvě třicetiletý útočník má před sebou ještě šest let z kontraktu. Nakopne Predators i svoji kariéru, nebo vše skončí výměnou?

Jeff Skinner Ještě o milion víc než Duchene bere ročně Skinner. Přijde si na 9 milionů dolarů, které se tedy v úvodu letošní sezony těžce nevyplácí. Bývalý nadejný útočník Hurricanes si zatím letos v dresu Buffala v deseti zápasech připsal jeden jediný bod za asistenci. Jeho pozice u bídných Sabres slábne, odehraje kolem 14 minut na zápas. Skinnerovi bude letos 29 let, měl by být v nejproduktivnějších letech, ale trápí se. Přitom před dvěma roky začal v Buffalu skvěle, když zaznamenal 40 gólů v sezoně. Loni však spadnul na 14 a pád zdá se pokračuje. Na konci kontraktu mu bude 35 let.

Sergej Bobrovskij Na webu Sports Illustrated dali na stejnou úroveň smlouvy Bobrovského a Price. Je pravda, že hvězdě Canadiens v brankovišti bude na konci kontraktu na 10,5 milionů dolarů ročně už 39 let, ale u brankáře by to nemusel být problém. Na rozdíl od Bobrovského (10 milionů dolarů) ale stále vypadají Priceova čísla o mnoho lépe. Ruský gólman Floridy v úvodu letošní sezony odchytal sedm duelů s úspěšností zákroků 88,4 % a s průměrem 3,33 inkasovaných gólů/zápas. Od hvězdného brankáře přeci jen čekáte víc. Kontrakt s Floridou mu poběží až do 38 let.

Oliver-Ekman Larsson V Coyotes má podobnou pozici jakou měl v Senators Erik Karlsson. Jakožto obránce už mnoho let patří k hlavním útočným hvězdám týmu. Hned sedmkrát se přehoupnul před hranici deseti gólů v sezoně, v ročníku 2014/15 dal dokonce 23 branek, o rok později 21. Hvězdný kontrakt na 8,25 milionů dolarů podepsal až před loňskou sezonou. Zrovna po ročníku, který se mu nepovedl především z pohledu chyb v obraně. Zvláštní rozhodnutí Arizony, která si poté pojistila Švéda až do jeho 36 let. Bude zajímavé sledovat, jestli se nakonec trápící se organizaci vyplatí.