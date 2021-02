Zohornova show v AHL: premiérové góly a první hvězda. Příště hattrick!

Radim Zohorna bude pokračovat v Mladé Boleslavi do začátku listopadu • Michal Beránek (Sport)

Radim Zohorna se před odletem do Pittsburghu parádně rozehrál v Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

Vytáhne si Pittsburgh v průběhu sezony Radima Zohornu i do prvního týmu? • Facebook.com/WilkesBarreScrantonPenguins

Tříbodový večer na farmě by Radimu Zohornovi mohl pomoct směrem do NHL • Facebook.com/WilkesBarreScrantonPenguins

Dva góly, k tomu asistence = první hvězda večera. Radim Zohorna má za sebou průlomový večer v AHL. Český útočník pomohl Wilkes-Barre/Scranton k výhře 4:2 nad Hershey. „Každým zápasem se zlepšuju, budu lepší a lepší,“ pravil v pozápasovém rozhovoru, po kterém se omlouval za angličtinu. Vysloužil si i pochvalu od trenéra a příště chce zaútočit na hattrick, který mu ve středu vzalo špatné zakončení do prázdné branky.

Prázdnou halou se rozeznělo hlasité zařvání. Tak blízko byl Radim Zohorna k dokonání hattricku! Patnáct sekund před koncem utkání proti Hershey ale minul prázdnou branku. „Nevím, možná jsem byl trochu nervózní,“ uculoval se po utkání pro citizensvoice.com.

„Nezáleží na tom, jestli dám dva nebo tři góly, vyhráli jsme. Hattrick se pokusím dát příště,“ zmínil sebevědomě. Třígólový večer by upoutal ještě větší pozornost, Zohornovi mohl více pomoct ke splnění snu jménem NHL. Rodák z Havlíčkova Brodu má každopádně za sebou první hodně povedený večer, který by mu v blízké budoucnosti mohl přivát povolávací příkaz nahoru.

Zohorna začal svou show proti Hershey na konci první třetiny. Penguins prohrávali 0:1, když se vysoký forvard protáhl po pravém křídle až před brankáře Ilju Samsonova a i s pomocí protihráče zapsal první zámořskou trefu. Byl to důležitý gól, jelikož znamenal srovnání pouhých 12 vteřin před koncem třetiny.

Lahůdkovou trefu si bývalý hráč Komety či Mladé Boleslavi nechal na polovinu zápasu. V útočném pásmu si vyměnil puk s Anthonym Angellem a podobně jako při prvním gólu se s pukem natlačil až před brankáře. Tentokrát mu parádní akce vyšla se zasunutím puku až za beton Samsonova, na startu sezony konkurenta Vítka Vaněčka u prvního týmu Capitals. 3:2, vítězný gól!

Ve třetím dějství přidal Zohorna ještě asistenci u gólu na konečných 4:2. „Kromě útočení, které přinesl, si myslím, že je opravdu dobrý i v defenzivě,“ chválil Zohornovy příspěvky na obou stranách kluziště trenér J. D. Forrest.

„Věnuje pozornost své hře. K jeho cti přidává i fakt, že si žádá o video. Snaží se přijít na to, co přesně pro něj funguje. Je tedy příjemné vidět, když mu začne všechno zapadat do sebe. Dnes večer odvedl pěknou práci,“ dodal hlavní kouč Wilkes-Barre/Scranton na adresu českého útočníka.

Radim Zohorna v AHL 5 zápasů 5 bodů (2+3) -2 v plus/minus 9 střel na branku 1 vítězný gól

Zdá se, že si Zohorna už zvykl na zámořské poměry. V prvních čtyřech zápasech si připsal dvě asistence, po středečním zápase má v průměru bod na zápas. „Zpočátku jsem cítil, že je to jiný sport, protože v Evropě máme větší led. Teď si myslím, že už je to lepší,“ zmínil po tříbodovém večeru.

Dvacetinásobný český reprezentant v rozhovoru zároveň uvedl, že se mu dostalo velké pomoci od spoluhráčů. Ať co se týče hokeje, tak přizpůsobení se novému městu. A podle reakcí na Twitteru se omlouval i za svou angličtinu.

Už na lednovém kempu Pittsburghu zaujal Zohorna svou téměř dvoumetrovou výškou. Postupně ukazuje i rychlost a obratnost na bruslích či šikovnost na puku. Teď dělá vše pro to, aby jeho největší stopou v NHL nezůstala „mamutí“ hláška Evana Rodriguese…

