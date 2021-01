Zohorna v Pittsburghu. Spoluhráči žasnou z jeho výšky: Absolutní mamut!

Do Pittsburghu vyrazil s jasným cílem: udělat první tým! „Jdu tam, ukážu to nejlepší, co umím, a snad se to povede,“ říkal v rozhovoru pro iSport.cz na konci minulého roku. Do Ameriky letěl poprvé v životě, podzimním proděláním nemoci COVID-19 se vyhnul karanténě, takže vánoční svátky ještě mohl strávit doma.

Od neděle už útočník, který se na start NHL výborně připravil v extralize v dresu Mladé Boleslavi, bojuje o flek v nejslavnější lize světa. Na led PPG Paints Areny vyráží společně s Crosbym, Malkinem, Letangem a dalšími esy Penguins. Hvězdné spoluhráče překvapila především jeho výška.

Po úterním tréninku zveřejnili Penguins na sociálních sítích úsek, ve kterém o nové akvizici mluví útočník Evan Rodrigues, který trénoval s nahrávacím portem. „Kdo to je? Absolutní mamut. Ó můj bože, ten kluk je obrovský. Zohorna? Má tak dva metry,“ říkal pobaveně.

Do debaty se zapojil i Sidney Crosby. „Kdo je na centru?“ ptal se na střídačce dalších hráčů. „Zohorna,“ odpověděl mu Rodrigues. „Vím, koho myslíš,“ dodal Crosby.

Zohorna si tak už stihl získat respekt spoluhráčů díky výšce 198 centimetrů, situace je pro něj nicméně komplikovaná. Kvůli krátké přípravě se nehrají žádná přípravná utkání, český útočník tak nemá moc příležitostí se ukázat. Během týmových minizápasů nastupoval až ve čtvrtém útoku mezi Jordanem Nolanem a Samem Mileticem.

„Myslím, že kdokoliv v tomto kempu má šanci udělat finální tým,“ uvedl trenér Mike Sullivan. „Můj přístup vždy byl, a vím, že Jim Rutherford (generální manažer) a já jsme v tomto ohledu na stejné straně, je takový, že hledáme hráče, kteří se pokusí pomoci Pittsburghu vyhrát,“ dodal.

Penguins odstartují sezonu NHL jako první, za týden ve středu (23:30 SEČ) je čeká pensylvánské derby proti Philadelphii. Program bude nahuštěný a už jen Zohornovo povolání na kemp znamená, že slavný tým s jeho službami počítá. Ukázat se případně bude moct na farmě ve Wilkes-Barre, sezona AHL má začít na začátku února.

