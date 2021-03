Chára v Bostonu jako soupeř: smutná pocta bez diváků a Ovečkinův zkrat

Čtrnáct let vedl kapitán Zdeno Chára hokejisty Bruins. V noci poprvé coby hráč Washingtonu přijel do Bostonu jako soupeř. Domácí tým mu ve spolupráci s fanoušky připravil děkovné video. Hezký moment, ale bez diváků v hale to zkrátka není ono, shodli se přítomní. V utkání zaujal i zkrat Alexandera Ovečkina, který po vzájemném pošťuchování s Trentem Fredericem soupeře bodl špičkou hole do míst nejcitlivějších.