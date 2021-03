Další opařená jednička draftu: klenot Rangers mezi chlapy (zatím) strádá

Naposledy vletěl jako jednička draftu ve velkém stylu do NHL Auston Matthews. Od Toronto dostal šanci hned, v hokejovém království se na něj čekalo jako na spásu. Nakonec z toho byl nezapomenutelný úvodní večer, během něhož rodiče mladého Američana plakali dojetím a příznivci Ottawy na tribunách sledovali hrací plochu jako opaření. Centr Leafs nastřílel při debutu čtyři góly a výrazně přispěl týmu k bodu za prohru 4:5 v prodloužení.

A nešlo jen o první zápas. Matthews nakonec nasázel v sezoně 40 gólů a přidal dalších 29 asistencí. Okamžitě byl vidět, výrazně ovlivňoval spád hry a fanoušci mohli jásat po jeho pravidelných bodových příspěvcích. Výjimka stvořila pravidla následujících let.

Nadcházející draft patřil Švýcaru Nicovi Hischierovi a ročník 2018 zase zadákovi Rasmusu Dahlinovi. Oba si vedli v úvodních sezonách solidně. Talentovaný ofenzivní bek vychovaný Frölundou zaznamenal 44 bodů, ale také hodnotu -13 při účasti na ledě. Hischier udělal 52 bodů (20+32), oba odehráli plnou porci duelů základní části.

Tedy žádný propadák, ba naopak nadprůměr. Na megastar typu Nathana MacKinnona, nebo už zmiňovaného Matthewse se však muselo čekat až do posledního koronavirem odsunutého draftu, kdy Rangers ovládli draftovou loterii a měli možnost volit jako první. Vytáhli si zlatý kupón, v osudí se totiž hrálo o Alexise Lafreniéra.

Útočníka považovaného skauty a odborníky za novou hokejovou celebritu. Nejlepšího z nejlepších. Kanadskou pýchu. Od tohohle borce se čekalo hodně, okamžitě na něj dopadal tlak, fanoušci přispěchali s nálepkou „franchise playera“. Označili ho za hráče, který utvoří identitu klubu a kolem nějž bude organizace v následujících letech budovat tým. Aby ne. Vždyť teprve 19letý talent během posledního ročníku kanadské juniorky zapsal ďábelské statistiky.

112 bodů v 52 zápasech za Rimouski. Wau!

Už v roce 2017 nacpali skauti do Lafreniérovy složky samá superlativa. „Jedná se o útočníka, který má na hru velký vliv. Umí kontrolovat utkání a dominovat v něm. Těžké přihrávky zvládá s lehkostí, má skvělé ruce a umí dělat chytrá rozhodnutí velmi rychle," stálo v posudku ISS Hockey. Nicméně realita zatím tak růžová není.

Úvodní dospělé zápasy kariéry Lafreniéra dost potrápily. Rangers se sice už několik sezon protloukají krizí klubu v přestavbě, kanadský křídelník ovšem nebyl na ledě příliš vidět, ani když dostal prostor v nejlepších formacích. Vtipy na Kanaďanovy (ne)akce se začaly množit.

2016 Auston Matthews (Toronto) – 82 zápasů (40+29, Calder Memorial Trophy)

2017 Nico Hischier (New Jersey) – 82 zápasů (20+32)

2018 Rasmus Dahlin (Buffalo) – 82 zápasů (9+35)

2019 Jack Hughes (New Jersey) – 61 zápasů (7+14)

2020 Alexis Lafreniere (NY Rangers) – 19 zápasů (2+2)

* nedohraná sezona 2020/21

Na premiérový gól nakonec forvard Rangers čekal do sedmého zápasu. V prodloužení po parádní přihrávce Colina Blackwella rozhodl o výhře nad Buffalem. Aktuálně má na kontě 2+2, což pro fanoušky není úplně uspokojivá bilance.

„Myslím, že hraje dobře," řekl kouč David Quinn pár dní zpět. „Určitě se zlepšuje. Má za sebou některá velmi dobrá střídání a tvrdě pracuje." Optimismus realizačního štábu neřeší nedočkavost, jejímž vyústěním je touha vidět jedničku draftu rozhodovat zápasy hned.

„Samozřejmě každý ukazuje na hráče, který byl vybrán v prvním kole. Na takové kluky je obrovský tlak," přiznal Quinn s dovětkem, že je náročné hrát NHL v 18-19 letech. Mimochodem, to samé zdůrazňoval minulou sezonu v případě Kaapa Kakka. „Učí se hru, chce se učit, nechá si poradit a neustále hledá cesty, jak se zlepšit," dodal 54letý kouč.

Stalo se z toho trochu prokletí posledních dvou let.

V předchozí sezoně neoslnila draftová jednička Jack Hughes ani dvojka Kaapo Kakko, oba přitom zažívali podobné pocity jako teď Lafreniére. První zmiňovaný zapsal celkem 21 bodů, rychlonohý Fin jen o dva víc, přičemž ale ročník ukončil s vysokou negativní bilancí -21 účasti na ledové ploše.

Ani Lafreniére neskočil do zkráceného ročníku snově, ovšem podporu realizačního štábu logicky bude mít dál. Doba hájení pokračuje. Očekávaný efekt v New Yorku ale každopádně nedorazil, klub trčí daleko od míst zaručujících play off a znovu spíš sleduje vysoké nabídky v draftu, které mu připadnou, pokud se do vyřazovací fáze skutečně nedostane. Spása je tedy stále za obzorem.

„Líbí se mi, kam se jeho styl hry ubírá," přesvědčoval Quinn. Ubírá se však i ke kanadským bodům, které klub potřebuje?

