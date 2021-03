Zábranský popsal, jak pustil Dostála do Finska: Má fluidum pohodáře

Co na Lukáši Dostálovi zaujme v brance na první dobrou? Brněnský šéf Libor Zábranský to vidí jasně. „Je fantasticky klidný, což přenáší na celé mužstvo. Má obrovské fluidum pohodáře,“ oceňuje povahu talentovaného gólmana, jehož si Anaheim piplá pro NHL.

Jak to bylo, když jste před dvěma lety pouštěl Lukáše Dostála do Finska?

„Tehdy jsem mu nemohl dát takový prostor, jaký by si on a Anaheim představovali. Byli tady Marek Čiliak s Karlem Vejmelkou. Když mi volal GM Anaheimu, jestli bych ho nepustil do Finska, řekl jsem,