Bratři v NHL: Synové legendy, američtí talenti i sourozenci z Kadaně

Bratři, jak se patří. Dvě neřízené střely, které by mohly svou energií na ledě pomalu napájet malou elektrárnu. Rodinný klan Tkachuků vyhrává v NHL tvrdý rock. Jsou mladí a nespoutaní. Když spustí, je to pořádný nářez. Starší Matthew v dresu Calgary, mladší Brady za Ottawu. A táta, kterým je legendární útočník Keith Tkachuk, může být hrdý, jak se synci vyvedli. Jedno však mají zakázané: „Žádné bitky mezi sebou!“

Andrej, mladší a talentovanější, hraje za Carolinu stabilně už třetí sezonu. Dvojka draftu 2018 ohromila NHL především fintou s lakrosovým zakončením, kdy za brankou nabere puk na hokejku a pošle ho pod horní tyčku. Dvakrát už byl v zápase úspěšný, jednou takhle překonal Davida Ritticha. Magický trik zkouší drzý a sebevědomý útočník už od 14 let. „Je to neskutečný hráč. Jsem rád, že ho mám v týmu a zkouší na mě tyhle věci jen na tréninku,“ oddechl si brankář Caroliny Petr Mrázek. Starší z ruských bratrů Jevgenij debutoval v lize už v sezoně 2016/17, dosud nasbíral v dresu Detroitu dohromady jen 24 zápasů. Andrej jich má na kontě už 177.

Ondřej a David Kaše

Ondřej Kaše (25, Boston)

David Kaše (24, Philadelphia)

Bratři z Kadaně začínali s hokejem pod dohledem otce Roberta, bývalého útočníka. Za Chomutov si zahráli extraligu a vydali se do zámoří. Starší Ondřej je v NHL už pátou sezonu, z Anaheimu se před rokem přesunul do Bostonu. David zatím stihl za Philadelphii sedm zápasů. Velký večer prožil v prosinci 2019. Poprvé se trefil, a zrovna proti bráchovi. Flyers pomohl k výhře 4:1 nad Ducks, z tribuny to sledovali i rodiče. „Máma s tátou si to užili. V rodině jsem teď vítěz já, jsem moc šťastný, že jsme vyhráli. A také, že se tak stalo proti bráchovi,“ smál se. V aktuální sezoně si zapsal jediný start, jinak válčí na farmě. Ondřej kvůli zranění zatím stihl jen o jeden zápas víc.