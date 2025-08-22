Dokument o ženském hokeji: motivace pro další. Podmínky jdou nahoru, těší Tejralovou
Hokejovou výstroj vyměnila za společenský oděv, ve čtvrtek večer stanula Aneta Tejralová před zaplněný sál kina Lucerna, aby jménem reprezentace děkovala. Rodinám hráček, svazu i tvůrkyním nově vzniklého dokumentu o ženském hokeji s názvem Holky na led! „Pár slziček ukáplo. Příběhy, co tam holky vyprávějí, mě dojaly,“ nezastírala kapitánka národního týmu na premiéře filmu. Do kin půjde 16. října.
Rok měly kameru za patami, režisérky Tereza Vejvodová a Veronika Donutková sledovaly osudy českých hokejistek v zámoří, na reprezentačních akcích i na dvou mistrovstvích světa. Záběry se sbíraly v kabině, v tělocvičně i přímo na ledě, řada hráček se v rámci dokumentu otevřeně rozpovídala. O těžkých začátcích mezi kluky, o tvrdé dřině i o lásce ke sportu.
„Jsem ráda, že se film ohledně ženského hokeje vůbec natočil. Je to vzor a motivace pro holčičky jak v hokeji, tak vůbec ve sportu. Aby věděly, jak těžké je hrát a dostat se tam, kam chcete. V tom je to super,“ komentovala nový snímek reprezentační kapitánka Aneta Tejralová.
Devětadvacetiletá obránkyně doufá, že dokument může být motivací pro další generaci holek. Samotnou by ji v začátcích nenapadlo, že letos zažije rekordní šampionát v Českých Budějovicích, a dokonce bude tváří filmu. Právě Tejralová před kamerou vyprávěla o své cestě od dětství, kdy začínala hrát po boku dvojčete Petra.
„Když za námi před rokem přišla Terka Sadilová, že o nás chtějí natáčet film, říkala jsem si wow. Moc jsem tomu nevěřila, ale Terka si to pěkně prosadila a je to super,“ usmívala se lídryně národního týmu. Film podle jejích slov podtrhuje cestu, kterou Češky za poslední roky ušly na ledě i v očích veřejnosti.
Tejralová: Měla jsem hovor s Vancouverem
„Podmínky jdou nahoru, holčičky, které chtějí hrát hokej, už mají vzory. Je to krásné. Ale tým má furt stejného ducha. Vymění se pár holčinek, ale jako tým jsme pospolu. Máme se rády,“ těšilo Tejralovou.
Právě ona se v současnosti může směle řadit mezi vzory pro mladší hráčky. Zahrála si v Rusku, ve Švédsku a už třetím rokem bude nastupovat v prestižní PWHL, ženské obdobě slavné NHL. Že je o elitní českou obránkyni zájem, potvrdil i letošní rozšiřovací draft, kdy si Tejralovou hned jako první volbu vybral Seattle.
„Měla jsem jenom hovor s Vancouverem, se Seattlem jsem žádný kontakt neměla. Mile mě překvapilo, že o mě měli zájem a šla jsem hned v prvním kole. Sledovala jsem draft, Vancouver šel první a vzal si hráčku z Ottawy, říkala jsem si, že asi nikam nepůjdu. Už jsem to chtěla zaklapnout a najednou slyším svoje jméno. Bylo hezké, že jsem jako Evropanka braná takhle vysoko,“ popisovala reprezentační kapitánka.
Na západě USA bude jedinou hráčkou ze starého kontinentu v týmu. Po dvou letech v Ottawě, kde naposledy hrála s krajankami Terezou Vanišovou a Kateřinou Mrázovou pod vedením reprezentační koučky Carly MacLeodové, půjde o velkou změnu. „Ale těším se moc. Je to zase něco jiného. Už jsme měli pár hovorů s trenéry a manažerkou. Slyšela jsem o Seattlu, že je to krásné město. Možná deštivé, ale těším se moc,“ nezastírala někdejší hráčka Slavie.
V novém klubu bude mít možnost zahrát si i po boku elitní útočnice Hilary Knightové. Šestatřicetiletá Američanka má ve sbírce olympijské zlato i deset triumfů na mistrovství světa. Naposledy se radovala letos v Česku. „Je splněný sen hrát s ní,“ přiznala Tejralová.
S reprezentací zatím vyhlíží historicky druhou účast na olympijských hrách. Zatímco naposledy byly Češky nováčky pod pěti kruhy, příští rok budou patřit mezi favoritky na medaile. „Bude to něco jiného než v Pekingu. Byl covid, tolik jsme si to neužily. Navíc první olympiáda, takže to pro nás bylo wow. Možná jsme se ne tolik soustředily na výkon. Teď to bude jiné, bude tam tlak. Ale už jsme natolik zkušené, že nás nic nemůže rozhodit,“ vyhlásila tahounka národního týmu.