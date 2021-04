Chytil pečetil výhru Rangers nad Philadelphií. Boston padl s Buffalem

Hokejový útočník Filip Chytil pomohl New Yorku Rangers v pátečním utkání NHL gólem k výhře 4:1 nad Philadelphií. Jedinou branku Flyers připravil Jakub Voráček. Asistenci si připsal také David Krejčí, jenž s Bostonem podlehl i přes mohutný finiš na ledě Buffala 4:6.

Rangers otevřeli v sedmé minutě skóre z přesilové hry, po chytrém pasu Artěmije Panarina zakončil do prázdné branky Chris Kreider. Philadelphia vyrovnala za 45 sekund, když Voráček prostrčil puk do prostoru před brankou Oskaru Lindblomovi. Rangers ale opět brzy vedli trefou Pavla Bučněviče. Výhru pojistili ve třetí třetině Alexis Lafreniere a Chytil. Český útočník skóroval po jedenácti zápasech nahozením puku z nulového úhlu na gólmana Alexe Lyona, který si kotouč srazil do vlastní branky.

Boston překonal už ve třetí minutě Ukko-Pekku Luukkonena, který v NHL debutoval a k výhře pomohl 36 zásahy. Buffalo ale v dalším průběhu otočilo na 5:1. Hosté se nevzdali, v rozmezí 53. až 58. minuty snížili třemi góly na rozdíl jedné branky. Krejčí asistoval u trefy na 4:5, při níž si Rasmus Ristolainen srazil do vlastní branky prudkou přihrávku Taylora Halla. Výsledek zpečetil při power play Sam Reinhart, který tím zkompletoval hattrick.

David Pastrňák, který v předchozích pěti zápasech bodoval (2+7) a který byl o den dříve vyhlášen v Buffalu první hvězdou zápasu při výhře Bostonu 5:1, vyšel naprázdno. Havířovský rodák byl navíc na ledě u dvou inkasovaných branek.

Buffalo - Boston

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:40. S. Reinhart, 26:54. Dahlin, 34:17. Mittelstadt, 41:14. Ruotsalainen, 44:23. S. Reinhart, 59:18. S. Reinhart Hosté: 02:15. Kampfer, 52:06. N. Ritchie, 55:25. K. Miller, 57:12. Hall Sestavy Domácí: Luukkonen (Tokarski) – M. Samuelsson, Ristolainen (A), Dahlin, Jokiharju, Bryson, Borgen – Skinner, S. Reinhart (A), Olofsson – Asplund, Mittelstadt, Tage Thompson – Bjork, Cozens, Ruotsalainen – Rieder, Sheahan, Caggiula. Hosté: T. Rask (42. Halák) – Grzelcyk, McAvoy, Reilly, K. Miller (A), Lauzon, Kampfer – Coyle, Marchand (A), Pastrňák – Hall, Krejčí (A), C. Smith – N. Ritchie, Lazar, DeBrusk – Blidh, Kuraly, Wagner. Rozhodčí MacDougall, Rank – Alphonso, Flemington Stadion KeyBank Center, Buffalo

NY Rangers - Philadelphia

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:02. Kreider, 07:56. Bučněvič, 49:24. Lafreniere, 53:40. Chytil Hosté: 06:47. Lindblom Sestavy Domácí: A. Georgijev (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K'A. Miller, Br. Smith, Hájek, Jones – Lafreniere, Zibanejad (A), Bučněvič – Panarin (A), R. Strome, Blackwell – Kreider (A), Chytil, Kakko – B. Howden, Rooney, Kravcov. Hosté: Lyon (Hart) – Provorov, Braun, Sanheim, Hägg, Gostisbehere, P. Myers – Giroux (C), Couturier (A), Voráček – Farabee, K. Hayes (A), Allison – J. van Riemsdyk, Laughton, Konecny – Lindblom, Cates, Aube-Kubel. Rozhodčí Pochmara, Hebert – MacPherson, Racicot Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 1 800 diváků

Chicago - Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:41. Hinostroza Hosté: 26:33. Johansen, 36:24. Kunin, 56:05. Haula Sestavy Domácí: M. Subban (Lankinen) – C. Murphy, Beaudin, Kalynuk, Keith (A), Boqvist, Stillman, Zadorov – Hagel, Dach, DeBrincat – P. Kane (A), Suter, Hinostroza – Carpenter, Kämpf, Connolly – Kurashev, D. Kubalík. Hosté: Saros (Rinne) – Benning, Josi (C), Ellis (A), Ekholm (A), Gudbranson, Harpur – Arvidsson, Johansen, Tolvanen – Kunin, Mikael Granlund, Järnkrok – Duchene, Haula, Cousins – Jeannot, Sissons, Trenin. Rozhodčí Lee, Hebert – Kelly, Berg Stadion United Center, Chicago

Calgary - Montreal

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:06. Dubé, 19:24. Mangiapane, 45:58. Monahan, 59:52. E. Lindholm Hosté: 13:19. Toffoli, 18:24. Armia Sestavy Domácí: Markström (Domingue) – Giordano (C), Ch. Tanev, Hanifin, R. Andersson, Välimäki, Mi. Stone – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (A) – Mangiapane, Monahan (A), B. Ritchie – Lucic, Backlund, Nordström – Dubé, D. Ryan, B. Robinson. Hosté: Allen (Primeau) – Chiarot, S. Weber (C), Edmundson, Petry (A), A. Romanov, Merrill, E. Gustafsson – Tatar, Danault, J. Anderson – Toffoli, Suzuki, Armia (A) – Byron, Kotkaniemi, Lehkonen – Drouin, E. Staal, Perry. Rozhodčí Nicholson, Skilliter – Shewchyk, Murchison Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Los Angeles - Minnesota

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:59. T. Moore, 55:17. Kopitar Hosté: 07:44. Kaprizov, 26:41. Kaprizov, 51:19. Sturm, 59:50. J. Eriksson Ek Sestavy Domácí: Petersen (Quick) – Doughty (A), M. Anderson, Roy, Björnfot, S. Walker, Määttä – D. Brown (A), Kopitar (C), Iafallo – T. Moore, Vilardi, A. Kempe – Athanasiou, Lizotte, Grundström – Wagner, Anderson-Dolan, Lemieux. Hosté: Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Suter (A), Dumba, Brodin, Cole, Soucy – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Ma. Johansson, Hartman, Fiala – Bonino, Sturm, Parise (A). Rozhodčí Morton, Walsh – Gawryletz, Knorr Stadion Staples Center, Los Angeles Návštěva 1091 diváků