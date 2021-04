Vrána mezi legendami Detroitu! Ze slávy byl nesvůj, góly nechtěl vidět

Byl viditelně nesvůj. Nechtěl moc hodnotit svoje čtyřgólové představení. Stále se skromně vracel ke zlepšenému výkonu celého týmu, jenž šel do akce po dvou porážkách se stejným soupeřem venku. V Dallasu Red Wings prohráli 2:3 po prodloužení a 2:5.

„Chtěli jsme zlepšit pohyb a vytvořit si více šancí a odehrát po dvou prohrách dobrý zápas,“ nastínil plán pro utkání, které Detroit ovládl 7:3. „Všechno se nám povedlo a já z toho těžil. A spadlo to tam čtyřikrát,“ doplnil jakoby nic s úsměvem a poprvé pobavil moderátory.

Na jejich dotazy odpovídal přímo v hale po utkání a dostal možnost podívat se na své galapředstavení na kostce. Při této příležitosti zodpovídal dotaz na to, kdy se naposledy cítil takhle dobře v ofenzivní fázi hry. „V NHL jsem nikdy nedal čtyři góly v zápase. Povedlo se mi to poprvé. Moc nevím, co bych k tomu řekl. Bylo to skvělé,“ odpovídal v rozpacích a nakonec se vrátil k pochvale spoluhráčů.

Čtyři zásahy v zápase je nevídaný počin. Vrána se zařadil do vybrané společnosti hráčů Detroitu, kterým se to povedlo. Rusové Sergej Fjodorov a Vjačeslav Kozlov, Švédové Johan Franzén a Johan Garpenlov... a pak už Čech Jakub Vrána, který toho dosáhl dokonce teprve v pátém utkání v červeném dresu.

Zajímavá byla i oslava jednotlivých gólů. První trefa? Úsměv od ucha k uchu. Podruhé to samé. Zopakoval to i potřetí, když zkompletoval hattrick. Ale u čtvrtého zásahu byl klidný a nedal najevo žádné emoce. Naopak to spíš vypadalo, jakoby už ani neměl radost.

Možná vytušil, že se kvůli tomu bude muset po utkání na své trefy koukat. Moderátorská dvojice zaznamenala, že je Vrána z prohlížení branek v rozpacích: „Pohled na vlastní góly nemáš rád, viď?“

„Nemám,“ přiznal hrdina večera. „Je to skvělý pocit, když dostanu puk do brány. Jsem šťastný za sebe, ale především za to, jak jsme se dnes na ledě cítili jako tým. Ale hoďme to za hlavu,“ dodal frázi používanou spíš po prohraném zápase a sám sebe tak i rozesmál. „Prostě se už zase musíme soustředit na další zápas,“ uzavřel hodnocení.

Mnohem snáz už se mu ovšem odpovídalo na spolupráci s Filipem Zadinou, který si připsal asistence u dvou Vránových gólů. „Už se známe, Filip je střelec, umí přesně pálit. Dnes vymyslel spoustu skvělých nahrávek. Hlavně u prvního gólu, kdy si šikovně pokryl puk a předložil mi ho,“ pochvaloval si souhru s českým parťákem.

Mezi čtyřgólovými střelci historie Red Wings tak jsou dva Švédové, dva Rusové a (zatím) jeden Čech. Přidá se k Vránovi i kanonýr Zadina? I on má skvěle našlápnuto nejen díky budující se chemii s Jakubem Vránou. Celý tým se zvedá a všichni tři čeští hráči v klubu (včetně obránce Filipa Hronka) jsou jeho budoucností.