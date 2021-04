Kořenář o „bláznovi“ Nabokovovi, San Jose i finále: Šimek se chtěl vsázet

Josef Kořenář (23) rozjížděl sezonu v dresu třineckých Ocelářů. I díky tomu, že Petr Kváča dal po minulé sezoně před Třincem přednost Liberci. Když se Kořenář vrátil do zámoří, přišel na jeho místo Ondřej Kacetl. Zajímavě se proplétají brankářské osudy.

A daří se všem. Kacetl s Kváčou září v play off, ve čtvrtém finále jako první v historii vynulovali v základní hrací době všechny střelce. Rvou se o zlato, Oceláři v sérii vedou 3:1 na zápasy. Kořenář se dočkal průlomu do NHL. Fandí na dálku, medaili mu prý schovají. „Čavar (trenér brankářů Jaroslav Kameš) říkal, že něco vymyslí. Tak jsem zvědavý,“ usmívá se pelhřimovský rodák.

Jak prožíváte extraligové finále na dálku?

„Koukám a sleduju celé play off. Mám to zapnuté na Livesportu, takže mi to pípá. Naposledy mi to teda moc nepípalo, padnul jen jeden gól v prodloužení. Fandím, držím palce a jsem ve spojení s Jardou Kamešem.“

Čtvrté finále se poprvé v historii české ligy hrálo v základní době bez branek. Co jste na to říkal?

„Byl jsem překvapený. Zrovna den před tím hrál Washington s Islanders a skončilo to taky 0:0. Říkal jsem si, že jsem v životě neviděl takový zápas. A teď se to stalo znovu v českém finále! Zajímavé. Já takový zápas zatím nikdy nechytal.“

S Radimem Šimkem, který šel do NHL z Liberce, se hecujete?

„Jasně, bavíme se, on fandí Liberci, já Třinci. Když na