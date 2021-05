NHL ONLINE: Pastrňák s Bruins proti Devils. Nečas hraje proti Kubalíkovi

Prosadí se český kanonýr David Pastrňák na ledě New Jersey? • Reuters

Základní část NHL pomalu, ale jistě míří do finiše. V noci z úterý na středu je na programu pět duelů. David Pastrňák a další Češi z Bostonu se představí na ledě New Jersey. Martin Nečas svede souboj s Dominikem Kubalíkem, Carolina se tedy střetne s Chicagem. Do akce půjde i Jakub Voráček, jehož Flyers čeká další pikantní pensylvánské derby. Další body k metě s číslem 100 se bude snažit přidat i Connor McDavid. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na iSport.cz.