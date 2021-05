Draft NHL 2022: Jiříček míří vysoko! Má všechny předpoklady, říká skaut

Dlouhá cesta, spousta práce. Že má však David Jiříček našlápnuto k velké kariéře, je všem už nějaký čas jasné. Prestižní magazín The Hockey News vybral českého obránce mezi největší talenty svého ročníku. Draft NHL ho čeká až za rok, plzeňský bek v něm může atakovat elitní desítku.

Vzal to tak nějak pozpátku. Nejdřív se David Jiříček stal v šestnácti letech historicky nejmladším reprezentantem v českém áčku, představil se na listopadovém Karjala Cupu. Pak na přelomu prosince a ledna naskočil na juniorském šampionátu do 20 let. No, a teď konečně hraje mezi svými vrstevníky na MS U18.

Jiříčkova sezona v Plzni zápasy: 34 body: 9 (3+6) plus/minus: +13 trestné minuty: 34 střely: 34 prům. ice time: 15:06 Jiříček na MS U18 zápasy: 4 body: 0 plus/minus: -1 trestné minuty: 8 střely: 8

Ve čtyřech utkáních základní skupiny Jiříček nebodoval. Spolu s Davidem Moravcem ale tvořil elitní obranný pár. Individuálními výkony v Kanadě (zatím) neohromil, není však náhodou, že ho prestižní časopis The Hockey News zařadil na osmé místo draftu NHL v roce 2022, kdy může přijít podle věkových limitů Jiříček na řadu.

„David se zatím jeví velmi dobře. Má všechny předpoklady, aby byl draftovaný v prvním kole. Je vysoký, má dobré bruslení, přehled a rozehrávku, nebojí se zaútočit, podpořit ofenzivu. Hraje zároveň spolehlivě a tvrdě v obraně, což v tak mladém věku není běžné. Hlavně je na něm však vidět, že chce vyhrávat. Cítíte z něj vítěznou mentalitu. Neschovává se, nebojí se na sebe vzít odpovědnost. To se v zámoří hodně cení,“ popisuje Jiříčka pro iSport.cz šéfskaut St. Louis Blues Jan Vopat.

Podobně mluví také Janik Beichler, evropský skaut Spokane, které si českého beka vybralo v juniorském draftu kanadských juniorských soutěží CHL. „Je to chytrý, tvrdě pracující a urostlý obránce, který kromě bránění zvládá i hru dopředu,“ hodnotí Jiříčka, jehož si Chiefs loni vybrali v 54. pozice.

Zatímco u jeho parťáka z národního týmu Stanislava Svozila je jasné, že se pro příští ročník vydá do Severní Ameriky, Jiříček bude zřejmě pokračovat v Plzni, kde má ještě na dvě sezony platnou smlouvu. Talentovaný bek, který dosáhne plnoletosti až letos na konci listopadu, už stihl v extralize odehrát celkem čtyřicet utkání. Prostoru mu trenéři nadělili dost.

„Rád podpořím útok, ale hlavně si musím dobře plnit povinnosti vzadu. V Plzni na tom dost pracujeme. Taky musím ještě zesílit, to mi trochu chybí,“ říká o sobě Jiříček.

Na osmnáctkách se od něj očekávala dominantní role, tu však nenaplnil. „Když budu mít za celý turnaj 0+0 a získáme medaili, tak budu ohromně šťastný,“ tvrdil.

K zisku cenného kovu museli čeští mladíci v noci na úterý zvládnout přetěžký úkol: ve čtvrtfinále zdolat kanadského superfavorita. To se nepovedlo, prohráli 3:10.

Pokud by se potvrdilo očekávání expertů a Jiříček se opravdu umístil v draftu 2022 v elitní desítce, stalo by se tak z českého pohledu znovu po čtyřech letech – tehdy šel Filip Zadina na řadu jako šestý. V letošní burze talentů je největší tuzemskou naději Svozil, který je v odhadech nejčastěji na hraně prvního a druhého kola.

Ještě plodnější by mohl být draft napřesrok v létě pro Slováky. Ti by mohli mít v top 10 dokonce hned dva své hráče! The Hockey News zařadilo útočníka Juraje Slafkovského na šesté a obránce Šimona Nemce dokonce na celkové čtvrté místo! Oba jsou součástí seniorského národního týmu a je možné, že se představí na šampionátu v Rize.

„Desítky let jsme takové talenty na Slovensku neměli,“ pochvaluje si skaut Oto Haščák. Forvard Slafkovský mu připomíná Jaromíra Jágra. „S Jágrem jsem hrál, když mu bylo sedmnáct, a viděl jsem jeho postavu v kabině. Slafkovského postava je taky dominantní, je silný u mantinelu, odkud umí vyjet. I Jágr si pověsil dva hráče na záda, zametl s nimi v rohu a ještě připravil šanci pro spoluhráče.“ Nejvýše draftovaným Slovákem v historii byl v roce 2000 Marián Gáborík, celková trojka.

Nejvýš draftovaní Češi v historii

1. Roman Hamrlík (1992)

1. Patrik Štefan (1999)

2. Petr Nedvěd (1990)

3. Radek Bonk (1994)

4. Pavel Brendl (1999)

4. Rostislav Klesla (2000)

5. Petr Svoboda (1984)

5. Jaromír Jágr (1990)

Top 10 draftu 2022 podle The Hockey News

1. Shane WRIGHT

útočník, Kingston/OHL

V minulé sezoně naskočil do OHL. Soupeři mu byli o tři roky starší, už dávno draftovaní borci. Wright se ale neztratil. V 58 utkáních nasázel 39 gólů, v tabulce střelců skončil desátý. V dresu Kanady aktuálně hraje na MS do 18 let. Kreativní centr se skvělou střelou.

2. Brad LAMBERT

útočník, Jyväskylä

Napůl Fin, napůl Kanaďan. Ale kompletní hokejista. Už v patnácti letech si zahrál finskou nejvyšší soutěž. Na severu byl velmi žádaným zbožím, pro aktuální sezonu ho z Helsinek přetáhla Jyväskylä. V čerstvých sedmnácti už má za sebou účast na juniorském šampionátu.

3. Matt SAVOIE

útočník, Dubuque/USHL

Šikovnost, rychlost, kreativita. Tak referují skauti o nevysokém středním útočníkovi, kterému byste po vzhledu hádali na první dobrou blížící se třicetiny. Zatím působí v nejvyšší juniorské lize v USA. Jeho o dva roky starší bratr byl loni draftovaný ve 4. kole Edmontonem.

4. Šimon NEMEC

obránce, Nitra

Slovák? A takhle vysoko?! Ne, v Kanadě se nezbláznili. Dobře vědí, co se v Šimonu Nemcovi skrývá. „Miluju ho!“ říká o něm skaut oslovený The Hockey News. „Bruslení, hokejové myšlení, pohyblivost, obranu i podporu útoku. Má všechno.“ Může se stát nejvýše draftovaným Slovákem historie.

5. Logan COOLEY

útočník, USA18/USHL

Sezonu načal v americkém týmu do 17 let. Dominoval. Řekl si o vytažení mezi o rok starší kluky do U18. Má předpoklady stát se top centrem NHL. Je možná nejlepším bruslařem celého draftu 2022, drobným problémem může být výška pouhých 177 centimetrů.

6. Juraj SLAFKOVSKÝ

útočník, TPS Turku

A další Slovák. Kdekdo vidí Slafkovského ještě výš. V 17 letech se stal nejmladších hráčem dospělé reprezentace, při debutu hned skóroval. Narostl do 192 centimetrů, váží metrák. Od šestnácti hraje ve Finsku mezi o tři roky staršími juniory. Obrovský příslib do budoucna.

7. Tristan LUNEAU

obránce, Gatineau/QMJHL

Jednička draftu do juniorské QMJHL. V Gatineau se stal klíčovým obráncem. Skauty uhranul zejména klidem, s jakým v šestnácti zvládá řešit složité situace. „Na svůj věk je mimořádně vyspělý. Komplexní bek pro všechny herní možnosti,“ popsal ho skaut pro The Hockey News.

8. David JIŘÍČEK

obránce, Plzeň

Strávit celou sezonu v extraligové Plzni? V pouhých 17 letech obstát a výkony si udržet místo v kvalitním týmu? To má zvuk i za oceánem. „Na juniorském šampionátu jsem se do něj zamiloval. Dělá chyby? Jasně, ale klady jasně převažují. Dělá na ledě rozdíl,“ chválí ho skaut.

9. Rutger MCGROARTY

Útočník, USA18/USHL

Stejně jako Cooley byl i McGroarty předčasně vytažen jako mimořádný talent do amerického nároďáku do 18 let. Je velký, silný, dobrý střelec i playmaker. Za rok nastoupí na NCAA na univerzitu Notre Dame. Jeho otec je přitom generální manažer Muskegonu v USHL.

10. Jack HUGHES

útočník, USA18/USHL

Ano, další Jack Hughes. Se svým jmenovcem však nemá nic společného. I on ale pochází z hokejové rodiny. Bratra Rileyho v roce 2018 draftovali New York Rangers, otec Kent je agent. Jack je kreativní centr, který má oproti výše popsaným hráčům lehce horší bruslení.