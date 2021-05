Nečas a Zacha pálili. Bruins vynulovali Rangers, Krejčí i Pastrňák nahrávali

Český hokejový útočník Pavel Zacha pomohl New Jersey gólem k výhře 2:1 nad New York Islanders. Ve čtvrtečním programu NHL skóroval také Martin Nečas, jehož Carolina podlehla Chicagu 1:2 v prodloužení. Petr Mrázek v brance Hurricanes kryl 25 střel. Asistenci u vítězné branky Blackhawks si připsal Dominik Kubalík. V duelu Bostonu proti newyorským Rangers Češi nahrávali. David Krejčí připravil dva góly, jeho jmenovec Pastrňák jeden.

Nečas v desáté minutě v oslabení ujel bekům Chicaga, bekhehncovým blafákem překonal Collina Deliu a otevřel skóre zápasu mezi Carolinou a Chicagem. Chicago střelecky mlčelo až do 57. minuty, kdy Mrázek nestačil na teč Rileyho Stillmana. Prodloužení rozhodla akce Kubalíka s Alexem DeBrincatem. Český útočník na modré čáře přenechal kotouč americkému střelci a ten ranou přes bránícího Vincenta Trochecka překonal Mrázka. Carolina se i přes první prohru po pěti zápasech drží v čele celé NHL.

Zacha svou 16. brankou v sezoně nasměřoval New Jersey k výhře nad New York Islanders. Brněnský rodák se prosadil v 15. minutě střelou z předbrankového prostoru a poslal Devils do vedení. Islanders zásluhou Anthonyho Beauvilliera v úvodu druhé části srovnali, výhru New Jersey ale v 36. minutě vystřelil Michael McLoad.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:49. Nečas Hosté: 56:59. Stillman, 62:02. DeBrincat Sestavy Domácí: Mrázek (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Hakanpää, Bean – T. Teräväinen, Aho, A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Fast, J. Staal (C), Foegele – Geekie, Lorentz, M. McCormick. Hosté: Delia (Lankinen) – C. Murphy (A), Stillman, Regula, Keith (A), Kalynuk, Zadorov – P. Kane (A), Suter, DeBrincat – Hagel, Kurashev, D. Kubalík – Hinostroza, Kämpf, Gaudette – Connolly, Entwistle, Hardman. Rozhodčí Hanson, Hebert – Gawryletz, Gibbons Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 4987 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:11. Bergeron, 18:35. McAvoy, 34:01. DeBrusk, 41:07. Carlo Hosté: Sestavy Domácí: Swayman (Halák) – Lauzon, McAvoy, Grzelcyk, Carlo, Reilly, Clifton – Marchand, Bergeron, Pastrňák – Hall, Krejčí, C. Smith – N. Ritchie, Kuraly, DeBrusk – Frederic, Lazar, Kuhlman. Hosté: Šesťorkin (A. Georgijev) – K'A. Miller, Fox, Bitetto, Br. Smith, Hájek, Z. Jones – Kravcov, Zibanejad, Lafreniere – R. Strome, Kakko, Barron – Chytil, Blackwell, Di Giuseppe – Rooney, J. Gauthier, Brodzinski. Rozhodčí McIsaac, Pochmara – Marquis, MacPherson Stadion TD Garden, Boston

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:35. Beauvillier Hosté: 14:11. Zacha, 35:31. M. McLeod Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Leddy, Dobson, Coburn – Palmieri, Barzal, Zajac – Josh Bailey (A), B. Nelson (A), Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Johnston – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Hosté: Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), R. Murray, C. Carrick, Butcher, Tennyson, Bahl – Šarangovič, J. Hughes, Kuokkanen – Bratt, Hischier (C), Zacha (A) – Bastian, M. McLeod, J. Boqvist – Studenič, Tyce Thompson, Foote. Rozhodčí Rank, Walsh – Daisy, Pancich Stadion Barclays Center, New York

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:15. Galchenyuk, 03:24. Tavares, 10:38. Engvall, 17:21. Marner, 55:41. Matthews Hosté: 33:30. Caufield, 43:04. Lehkonen Sestavy Domácí: J. Campbell (Rittich) – Rielly (A), Brodie, Muzzin, Holl, Sandin, Dermott – J. Thornton, Matthews, Marner (A) – Galchenyuk, Tavares (C), W. Nylander – I. Michejev, Kerfoot, Noesen – Engvall, Spezza, Simmonds. Hosté: Primeau (21. Allen) – Edmundson, Petry (A), Kulak, Chiarot, A. Romanov, Merrill – Tatar, Danault, Caufield – Toffoli (A), Suzuki, Armia – Lehkonen, Kotkaniemi, J. Anderson – E. Staal, Evans, Perry (A). Rozhodčí Pollock, Nicholson – Shewchyk, Brisebois Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:41. Draisaitl, 18:37. Puljujärvi, 52:55. Draisaitl Hosté: 00:31. Höglander, 04:43. Rathbone, 06:33. Hamonic, 12:22. Hawryluk, 29:42. Graovac, 55:35. Boeser Sestavy Domácí: Koskinen (13. M. Smith) – Barrie, Nurse, A. Larsson (A), D. Kulikov, Bear, Jones – Puljujärvi, McDavid (C), Draisaitl – Yamamoto, Nugent-Hopkins (A), Kahun – Chiasson, R. McLeod, Neal – P. Russell, Khaira, J. Archibald. Hosté: Demko (Holtby) – Schmidt, Edler (A), Hamonic, Q. Hughes, T. Myers (A), Rathbone – Boeser, J. T. Miller, Höglander – Lind, Horvat (C), Pearson – MacEwen, Boyd, Vesey – Hawryluk, Graovac, Highmore. Rozhodčí Furlatt, Skilliter – Cormier, Nansen Stadion Rogers Place, Edmonton