Krejčí: Nejtěžší sezona kariéry! Kouč nám s Hallem dal v útoku zelenou

Kdybyste v Bostonu zazvonili na zvonek domu Davida Krejčího a zeptali se ho na hokej, asi by vám z okna na hlavu vylil kýbl vody. V lepším případě. Ačkoli hlavně v posledním měsíci zářil a bodově explodoval, práce bylo moc. Až nad hlavu. Doma vypínal. „Nejtěžší sezona kariéry,“ netají se 35letá hvězda Bruins v rozhovoru pro iSport Premium. Jak vnímá sérii proti Washingtonu se Zdenem Chárou? Co nová smlouva? A jak se David Pastrňák připravuje na roli otce?

Během posledního měsíce byl David Krejčí nejobávanější zbraní našlapaných Bruins. V jeho stínu vystupovala i Bergeronova elitní lajna. Pětihvězdičkový hokejový mozek DK46 naplno bavil, důvtip šternberského rodáka začal rychle hltat i Taylor Hall, někdejší nejlepší hráč NHL. Trápen v příšerném Buffalu dostal po výměně místo vedle mazaného barda a práce ho znovu začala bavit. Hallův centr se jen tak mimochodem vyšplhal mezi ofenzivní smetánku české historie NHL. „Až skončím kariéru, podívám se,“ pousmál se držitel Stanley Cupu.

O této sezoně se mohlo říci, že byla letošní. Startovala až v lednu a ve zkrácené verzi uháněla v obrovském kalupu. Jaké to bylo?

„Hrozný. Fakt hrozný…“

Věřím.

„Nejtěžší sezona kariéry, co se rodinného života týká. Buď jsme byli s týmem pryč, anebo jsme měli zápas doma. Nic mezi tím. Ráno trénink, přijdete domů, trochu se vyspíte a jedete do haly na utkání. Z tohoto pohledu opravdu složitý. Jako manželé a tátové jsme doma prakticky nefungovali.“

Svobodní kluci to asi dávali, ovšem tátové od rodin s vypětím všech sil, že?

„Jako rodič jsem moc nefungoval, to se přiznávám. Doufám, že to takhle bylo naposledy. Naštěstí už je cítit, že život se tady pomaličku vrací do obvyklých kolejí. Ve zprávách říkali, že každý naočkovaný člověk může pobývat venku i vevnitř bez roušky, tak snad nenastane žádná komplikace.“

V Bostonu jste všichni naočkovaní proti koronaviru?

„Všichni ne. Dostali jsme první dávku a asi dva kluci mají i druhou. Ale jinak se očkování před play off přerušilo. Měli jsme dostat vakcínu v těchto dnech, ale dohodli jsme se, že počkáme. Říká se, že dva, tři dny po očkování vám nemusí být dobře, nechtěli jsme riskovat, že by na to doplatil tým v play off. Uvidíme, jak to bude dál.“

Uvolňuje se vám režim pro play off ohledně restrikcí?

„Ani ne. Jedeme pořád to stejné. Na zimáku pořád nosíme roušky, tam se nic nemění. Dáváme si bacha i venku. Když to chytíte, tak to chytíte, nic s tím nenaděláte. Jen tomu nechceme jít naproti, chováme se obezřetně. Nikdo nechce být tím hráčem, který to dotáhne do kabiny a případně nakazí ostatní kluky.“

Vzala vám covidová sezona chuť a radost z hokeje?

„Trochu. Bylo to jiný. Nebylo to ono. Naštěstí teď už nám začalo chodit do haly