Vegas srovnalo sérii s Coloradem, Montreal vede nad Winnipegem už 3:0

Hokejisté Vegas porazili i díky hattricku Jonathana Marchessaulta ve druhém kole play off NHL na svém ledě Colorado 5:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Montreal vyhrál stejným výsledkem 5:1 doma nad Winnigem, vede 3:0 na zápasy a dělí jej už jen jedno vítězství od postupu do semifinále soutěže.

Colorado otevřelo skóre už ve druhé minutě z dorážky Brandona Saada, ale další průběh zápasu kontrolovali hráči Vegas, kteří měli střeleckou převahu v poměru 35:18. V sedmé minutě vyrovnal po důrazné hře v brankovišti Marchessault a na začátku druhé třetiny udeřil Max Pacioretty z přečíslení tři na dva.

Zhruba v polovině zápasu zvýšil Marchessault v přesilové hře, když se prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy. Kanadský útočník zkompletoval hattrick ve 47. minutě a výhru stvrdil Patrick Brown, jehož střelu gólman Philipp Grubauer ztlumil, ale doklouzal s pukem až za brankovou čáru. Vegas tak stoprocentně využilo domácího prostředí a před vyprodaným hledištěm vyrovnalo dvěma výhrami sérii z 0:2.

„V obou zápasech bylo klíčové, že jsme uhlídali jejich nejlepší hráče a nenechávali je ve středním pásmu nabrat rychlost,“ řekl Marchessault. Vegas přitom prohrálo úvodní duel 1:7, ale od druhé třetiny druhého zápasu přestřílelo vítěze základní části 110:52. „Myslím si, že jsme z nich měli v prvním zápase trochu větší respekt. Dokázali jsme si ale potom, že můžeme hrát i s nejlepším týmem NHL. Musíme v naší hře pokračovat i v příštím zápase,“ dodal Marchessault.

Colorado, které vyhrálo úvodní sérii play off 4:0, tak čelí první větší překážce. „Ještě to bude boj. Očekávám, že doma uděláme krok správným směrem a že naše elitní lajna do toho výrazně promluví,“ uvedl kouč Avalanche Jared Bednar. Z jasné prohry 1:5 nedělal velkou vědu. „Neměl jsem problém s nasazením ani s koncentrací. Většinu utkání jsme hráli opravdu dobře. Pustili jsme je ale do několika šancí z přečíslení, což rozhodlo,“ dodal.

Montreal povzbudil obrat v prvním kole play off, ve kterém otočil sérii s Torontem z 1:3, a v neděli prodloužil šňůru výher už na šest utkání. První gól dal v úvodu zápasu Corey Perry po obtočení se kolem branky a Canadiens odskočili mezi 30. až 34. minutou na 3:0. Nejdříve po závaru v brankovišti vstřelil druhý gól týmu Artturi Lehkonen a v oslabení zvýšil Joel Armia z přečíslení dva na jednoho.

Winnipeg, který trefil za stavu 0:1 dvakrát tyč, snížil v závěru druhé třetiny střelou Adama Lowryho. Nick Suzuki ale ve 49. minutě vrátil Montrealu třígólový náskok a vítězství zpečetil při hře bez brankáře opět v oslabení Armia, první hvězda zápasu. Brankář Carey Price kryl 26 střel a v posledních dvou utkáních pustil jen jeden gól.

Montreal přitom získal v základní části nejméně bodů ze všech účastníků play off a v 56 kolech vyhrál maximálně třikrát za sebou. „Teď máme úplně jiné sebevědomí díky našemu gólmanovi. Hraje se jinak, když víme, že se na něj můžeme plně spolehnout. Chytá neuvěřitelně,“ řekl člen čtvrté řady Canadiens Armia na adresu Price, který byl v předchozích čtyřech zápasech vyhlášen pokaždé nejlepším hráčem utkání.

V historii soutěže otočily sérii z 0:3 jen čtyři týmy. „Musíte věřit,“ podotkl kapitán Winnipegu Blake Wheeler. „V naší hře jsou věci, které se mi líbí, ale jsou tam i takové, které potřebujeme nutně zlepšit. Přál bych si, aby se na naší stranu přiklonilo i štěstí na odrazy. Dnes jsem byl opravdu přesvědčen, že jsme vyrovnali, ale puk zastavila tyčka. Za stavu 1:1 by se hrálo jinak. Zatím jsme v sérii v žádném zápase nevedli, to by nám také pomohlo,“ prohlásil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:45. Perry, 29:24. Lehkonen, 33:41. Armia, 48:52. Suzuki, 56:42. Armia Hosté: 37:51. Lowry Sestavy Domácí: Price (Allen) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, Kulak, E. Gustafsson – Gallagher (A), Danault, Lehkonen – Caufield, Suzuki, Toffoli – J. Anderson, Kotkaniemi, Byron (A) – Perry, E. Staal, Armia. Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Forbort, Pionk, Jo. Benn, Stanley – Wheeler (C), Dubois, Connor – Copp, Stastny, Ehlers – Appleton, Lowry, Perreault – Lewis, N. Thompson, Vesalainen. Rozhodčí Pollock, Meier – Cherrey, Murchison Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 2 500 diváků