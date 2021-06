Špinavý hit Scheifeleho, z frustrace zranil soupeře. Jaký vyfasoval trest?

Jets vstoupili do předkola loňského play off porážkou a navíc hned zkraje utkání přišli o své ofenzivní eso Marka Scheifeleho. • koláž iSport.cz

Brutální, nebezpečný a hlavně absolutně zbytečný. Takovými přívlastky častují zámořští experti i hráči likvidační faul útočníka Winnipegu Marka Scheifeleho v závěru prvního zápasu série 2. kola play off NHL s Montrealem. Surovým hitem poslal do bezvědomí Jakea Evanse. Ten má otřes mozku a Scheifele vyfasoval stopku na čtyři zápasy. Do série se tak může vrátit na šestý zápas. Dojde pak ještě k odvetě naštvaných hráčů Canadiens?

Rozbíhala se poslední minuta úvodního utkání série druhého kola Stanley Cupu mezi Winnipegem a Montrealem. Forvard Canadiens Jake Evans se osamocen řítil za pukem. Chtěl obkroužit opuštěnou branku a kotouč do ní zasunout. Jenže netušil, že na něj přes celou délku kluziště míří v plné rychlosti rozjetý Mark Scheifele.

V momentě, kdy Evans poslal puk za čáru, vrazil do něj náklaďák Scheifele s plynem sešlápnutým až na podlahu. Bum! Pecka ramenem na hlavu. Pětadvacetiletého útočníka Montrealu vystřelil do vzduchu. Ten v mžiku ztratil vědomí.

Na hvězdu Jets se hned začali sápat hráči Canadiens. Další hráči Winnipegu se vrhli do jeho obrany. Ne však všichni. Sportovně se zachoval zejména Nikolaj Ehlers, který udělal bezvládně ležícímu Evansovi živý štít, aby mu vedle peroucí se chumel běsnících hráčů ještě nepřitížil. „Viděl jsem, že nevypadá dobře. Jen jsem se snažil držet je na zádech, aby na něj ještě někdo nespadl,“ popsal dánský forvard Winnipegu.

„Bylo to brutální, děsivé, hlavně úplně zbytečné,“ hledal těžko slova Evansův spoluhráč Brendan Gallagher. Dlouhých šest minut trvalo, než Evanse záchranáři naložili na nosítka a odvezli z ledu. Útočník Montrealu má otřes mozku a není jasné, jak dlouho bude chybět. „Stále se to vyhodnocuje. Dělá se mu lépe, ale jasno není. Hit to byl každopádně zbytečný,“ řekl trenér Montrealu Dominique Ducharme. Víc se k incidentu vyjadřovat nechtěl.

„Normálně se snažíte najít srovnatelný zákrok, který by vám pomohl stanovit výši trestu. V posledních šesti letech se však žádný hit svou brutalitou ani vzdáleně neblížil tomuhle,“ psal po zápase ve svém textu uznávaný kanadský novinář ze stanice Sportsnet Elliotte Friedman. Scheifele byl nakonec potrestán stopkou na čtyři zápasy.

Scheifele se tak teoreticky může do série vrátit pokud dojde na šestý zápas, ve kterém ještě může dojít k odvetě „Byl to špinavý hit. Věřím, že se o to liga postará. Pokud ne a Scheifele se do série ještě vrátí, uděláme jeho život nešťastným,“ láteřil naštvaný obránce Joel Edmundson po utkání.

Evans už v minulosti jeden vážný otřes mozku prodělal. V play off před třemi lety ho sestřelil Brandon Tanev z Pittsburghu. Scheifele se v loňském předkole play off ocitl na opačné straně podobného souboje, když ho sestřelil Matther Tkachuk.