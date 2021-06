Brutální Tampa pomalu ničí Carolinu. Dokonalostí zmučila i Mrázka

Byl to poslední úder, gól na 6:4 pro Tampu. Ondřej Palát vypíchl puk, uháněl po levém křídle, nejdřív si zkontroloval, co se kolem děje. Dobře viděl, že mu najíždí Nikita Kučerov. Pak šlo všechno rychle. Bleskově rychle. Průjezd do třetiny, nahrávka, prásk, rána z první někdy mezi modrou čárou a vrcholky kruhů. Je jasno. Carolina sice vedla 4:2, ale zpátky se už nevyhrabe.

Kučerov zápas zakončil s bilancí 2+1. Jeho gól na 6:4 byl unikátní, jaké zvolil řešení. Odsud se obyčejně při brejku dva na jednoho prostě obyčejně nestřílí. „Snažil jsem se ho zaskočit,“ přiznal pak, když se rozpovídal o přechytračení Petra Mrázka. „Myslím, že žádný brankář nečeká z takové dálky střelu.“ Pak svoji ránu ještě rozebíral: „Říkal jsem si, že mu bude chvíli trvat, než se přesune, plánoval jsem ho překvapit s tím, že uvidíme, co se stane. Dostal jsem nádhernou nahrávku a nevypálil jsem tedy úplně přesně tam, kam jsem plánoval. Puk letěl mezi nohy, já chtěl střílet nahoru. Sjelo mi to, ale výsledek beru.“

Když si gól pustíte třeba počtvrté, uvědomíte si jednu zásadní věc: všechno se odehrálo v obrovské rychlosti. Palát i Kučerov dupali nohama naplno dopředu, pak následovala prudká nahrávka a Kučerov do ní musel položit své tělo, ve sprintu to nebyla úplně nejsnadnější rána. Do toho všeho mu v hlavě naskákaly všechny myšlenky, které jste právě četli. Působivé, ne?

Joe Smith, redaktor The Athletic, pak taky přiznal: „Jednou mi Phil Esposito říkal, že by si ve své době přál mít tři čtvrtiny, nebo aspoň půlku talentu, který má Kučerov.“ Esposito ho přitom měl docela dost, šestkrát se stal nejlepším střelcem NHL, dvakrát vyhrál Stanley Cup, dvakrát Hart Trophy a logicky mu i patří místo v Síni slávy.

„Když Kuch předvádí věci, jaké předváděl ve čtvrtém zápase? Je na hranici nezastavitelnosti. Byl jako zvíře a nadchlo vás, co předváděl, protože jsme ho opravdu potřebovali,“ sypal ze sebe poklony i trenér Jon Cooper.

Kučerovovi nejdřív málem usekl nos Brady Sjkei, rozhodčí si toho nevšimli. Za stavu 2:4 ho Jacob Slavin posadil u mantinelu na zadek. Ruský útočník někdy bývá takový, že tohle jsou věci, které ho ze zápasu dovedou odvést jinam. Ale teď se hodí dodat, že spíš byl takový. Přišel opak, jako kdyby ho události do zápasu spíš ještě víc zahryzly.

Za pár sekund nastřelil tyč. Pak dal svůj první gól, potom nahrál Stevenu Stamkosovi na vítěznou trefu, nakonec přišla jeho druhá trefa, pro Tampu s pořadovým číslem šest. „Ano, dostal ránu od protihráče, ale energii pak nasměroval správným směrem,“ vykládal pak Cooper.

Bodování play off za poslední dvě sezony Nikita Kučerov (Tampa) 51 (12+39)

Brayden Point (Tampa) 44 (21+23)

Nathan MacKinnon (Colorado) 38 (17+21)

Victor Hedman (Tampa) 33 (10+23)

Mikko Rantanen (Colorado) 32 (11+21)

Teď se vžijte do role Caroliny. Už nemá dětský tým, postavila opravdu silný soubor. Má dva dobré brankáře Nedjelkovice s Mrázkem. Obránce Dougie Hamilton patří k ofenzivně nejlepším zadákům ligy. Defenziva je celkově hodně slušná, před uzávěrkou přestupů pak přišel ještě tvrďák Jani Hakanpaa, což se dalo i číst tak, že může jít o dobrou zbraň na tvrdou Tampu. Útok? Hravá síla! Svječnikov, Aho, Nečas, Teravainen... Mladí hráči, kteří už dovedou zlomit zápas. Hurricanes dvakrát prohráli s Tampou o gól, další vyhráli. Nedělají toho zase tak moc špatně. Jenže narazili na obra, to jim ukázala bitva číslo 4.

Už v dubnu bylo docela pravděpodobné, že tyhle dva týmy na sebe narazí v play off. Přišla konečně doba, kdy Carolina dovede Tampu zničit? „V naší divizi je ale favorit ona,“ říkal pro deník Sport už tehdy brankář Petr Mrázek. Měl k brutální síle velký respekt: „Pokud se najde tým, který Tampu dovede porazit v sérii na čtyři vítězné zápasy, pak se o něm můžeme říct, že má šanci na Stanley Cup, jinak ne.“

A to se Tampě ještě vrátil na play off po zranění kyčle Kučerov. Celý rok nehrál, asi by byl fit i dřív než na vyřazovací boje, ale až teď mohl naskočit proto, že se už neřeší platový strop. S Kučerovem na soupisce ho Lightning překročili o 17 milionů dolarů.

Zásadní událost ovšem je, že i když vynechal základní část, je šíleně dominantní. Se 17 body vede produktivitu play off, tedy se děje to samé jako v minulé sezoně, kdy jeho nahrávky dotáhly Tampu ke Stanley Cupu. „Kuč je výjimečný hráč a je opravdu úžasné, když si uvědomíte, co musel dělat, když měl celou sezonu volno, jak s tímhle časem naložil. Vypadá to, že neztratil ani krok, všechno dělá správně a my ho pak samozřejmě následujeme,“ zmínil spoluhráč Alex Killorn.

Nejtěžší pro každého soupeře pak je, kdy na vás dolehne vědomí, jak je Tampa silná. Víte, že Kučerov je král kolem levého kruhu, tam je jeho kancelář. Na levém ji má zase Steven Stamkos, Ondřej Palát kolem branky, Braiden Point všude a případně vždycky mohou udeřit ještě hráči jako Coleman, Goodrow, Killorn, Johnson nebo Maroon. A když ne? Pak ucpe všechny kouty v bráně Andrej Vasilevskij.

Z Tampy jde znovu velký respekt, spíš i větší než při posledním play off, když má fit Stevena Stamkose. Ale hlavní bodový lídr je Kučerov. „Dokáže být tak dominantní, až je to šílené,“ přidal ještě Esposito pro The Athletic.

Výjimečnost Tampy Hloubka kádru Nemá jeden útok, ani dva. Má čtyři, třeba takový Tyler Johnson běžně hraje pod 10 minut, ale víte, že zápas klidně rozhodne i on. Když kapitán Stamkos říká, že v téhle fázi sezony musí ega zůstat za dveřmi, tým to dělá. Celý soubor dobře ví, že tahle brutální konkurence ho může dovést k dalšímu poháru. Brankář S Andrejem Vasilevskim byste možná šli i do pekla. Podobnou auru má v NHL možná ještě Carey Price z Montrealu. Vasilevskij je stroj, který málokdy dělá chyby. Je to sice jiný příběh, ale vzpomeňte na nájezdy při MS 2019. Čeští hráči v zápase o bronz neměli řešení, jak ho zničit. A tak je to s ním pořád. Zdravý Stamkos V minulé sezoně nakoukl při play off do jednoho zápasu a pak se zase zranil. Plnil roli nehrajícího kapitána, motivátora. Teď je fit, na ledě, při síle. A i když jeho tělo dostalo už hodně ran a má permanentku snad ke všem doktorům, má ohromnou motivaci. Chce dokázat, že za úspěchem dovede tým táhnout taky. Jádro V době platových stropů je to celkem unikátní. Ale Tampě se drží mít pohromadě všechny klíčové hráče delší dobu. Ano, trochu vyběhla s platovým stropem, docela se jí hodilo zranění Kučerova. Ale řády neporušila. Takže počítejte: Vasilevskij, Hedman, Sergačov, Stamkos, Kučerov, Palát, Point, Killorn, Johnson... Slušný základ! Play off hokej Někdy se tomu termínu můžete posmívat. Ale Tampa má tým postavený tak, že dovede hrát rychle a v play off přidat. A dovede hrát tvrdě, plus tady v play off taky přidat. Není jen o hvězdách, má i velké hráče, kteří se srážejí a umí blokovat střely. Průměr hitů na zápas za poslední dvě základní části má 23,8, v play off je na 39,2.