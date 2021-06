Koupit si Stanley Cup nejde! Z desítky boháčů v play off pokračuje jen jeden

Bylo to obrovské selhání. V sérii prvního kola play off vedli už 3:1 na zápasy, štrádovali za očekávaným postupem. Pak ale přišel totální kolaps. Poprvé po 34 letech ztratili hokejisté Toronta takový náskok, ani jeden postupový mečbol nevyužili, dál šel Montreal. Do sezony přitom vstupovali Maple Leafs s velkými očekáváními. „Mají nejlepší tým za celá desetiletí. Pokud má nějaký kanadský tým opravdovou šanci uspět, pak oni,“ psal například uznávaný magazín The Hockey News.

V ročníku to Toronto potvrzovalo. Ovládlo kanadskou Severní divizi. Zdálo se, že mladí supertalenti dorostli do role opravdových lídrů, kteří budou schopní ukončit čekání na Stanley Cup. To se táhne už od roku 1967. Nestalo se. Generální manažer Kyle Dubas teď čelí tlaku a kritice, jaký si čeští trenéři a funkcionáři nedovedou ani představit. Lidé v ulicích naštvaně pálí dresy. Požadují radikální hráčské změny, vyhazovy. Také odchod jeho osoby.

Těžko skousávají, že se jejich milovaný klub pošesté v řadě nedostal přes dveře prvního kola. Zase ho složila už první runda. Útoky míří zejména na nejlépe placené hráče týmu, potažmo celé NHL.

Nejlépe hráči placení NHL

(průměr na sezonu) 1. Connor McDavid (Edmonton) 12,5 milionu 2. Artěmij Panarin (Rangers) 11,6 milionu 3. Auston Matthews (Toronto) 11,6 milionu 4. Erik Karlsson (San Jose) 11,5 milionu 5. John Tavares (Toronto) 11 milionů 6. Drew Doughty (Los Angeles) 11 milionů 7. Mitch Marner (Toronto) 10,9 milionu 8. Patrick Kane (Chicago) 10,5 milionu 9. Jonathan Toews (Chicago) 10,5 milionu 10. Carey Price (Montreal) 10,5 milionu

Útočníci Auston Matthews,

John Tavares a Mitch Marner. Jen tohle trio spolkne každý rok více než třetinu rozpočtu, kterým se musí Dubas vměstnat pod platový strop. V krátkém play off si dobře nevedli. Tavares se zranil hned v prvním utkání s Canadiens. A duo Matthews-Marner? V sedmi utkáních se postaralo o jediný gól. Bída.

Hrozí odchod některého z nich? „Chápu fanoušky i to, jak se cítí. Stejně tak chápu média a jejich postoj. Ale tihle dva jsou naprosto výjimeční, což potvrzovali celou sezonu,“ odmítá radikální řez Dubas. Matthews se stal se 41 góly nejlepším střelcem základní části. Marner posbíral v 55 zápasech 67 bodů a skončil čtvrtý v ligové produktivitě. Zrovna druhý jmenovaný už však na trefu v play off čeká dlouhých osmnáct zápasů.

„Vím, jak jejich poslední sezony v play off vypadaly, ale věřte mi, že tenhle obrázek se v budoucnosti zásadně změní,“ doufá Dubas. Mladému pětatřicetiletému manažerovi se zatím nedaří najít vítěznou směs. Bylo mu vyčítáno, že v minulých letech v kádru scházeli zkušení hráči, kteří by mladistvý tým dokázali v klíčových momentech zklidnit.

Přivedl proto Joea Thorntona, bývalého kapitána San Jose. Přivedl Nicka Foligna, bývalého kapitána Columbusu. Hloubku měli dodat Riley Nash, Stefan Noesen, Ben Hutton, Antti Suomela nebo David Rittich. Nikdo z nich ale nebyl vyloženou trefou. „Trpělivost je slovo, které žádný fanoušek sportu nechce slyšet. Tady je však na místě. Může se zdát neobvyklé, že by si člen bývalého režimu myslel, že by současné řídící skupině mělo být poskytnuto více času. Ale přesně to si myslím,“ píše ve svém komentáři pro Toronto Star bývalý ředitel hráčských operací Maple Leafs a generální manažer farmářského týmu Marlies Dave Poulin.

„Je jasné, že vedení stojí na straně čtyř klíčových útočníků, kterými jsou Matthews, Marner, Tavares a Nylander. Jejich megadolarové víceleté smlouvy jsou základním pilířem dobré budoucnosti klubu. Trpělivost je jediným způsobem, který může dovést Leafs na další schod. Vítězství je těžký úkol, který potřebuje čas,“ přidává Poulin, někdejší výborný útočník NHL a dlouholetý kapitán Philadelphie.

Z desítky nejlépe placených hráčů NHL je aktuálně ve hře o titul už pouze jediný. Ten, který Torontu ukončil sezonu, gólman Carey Price. Jinak jsou všichni na dovolené. Zase jednou se ukazuje, že vysoké výplaty několika individualitám, kvůli kterým pak upozadíte sekundární kvalitu v budování kádru, se nevyplácí. I další pohled na hráče s top gáží to potvrzuje. Z druhé desítky pokračují jen Mark Stone (Vegas) a Andrej Vasilevskij s Nikitou Kučerovem (oba Tampa).

Pro generální manažery stále ani po letech neexistuje návod, jak skládat své týmy, aby byli jistě úspěšní. Každé jaro čelí otázce, zda před uzávěrkou přestupů udělat rozruch, nebo se držet při zemi a tančit s těmi, kteří už v šatně mají nějaký čas svoji jmenovku.