Upekl mini zázrak na ledě, teď po zlatém kouči touží NHL. Kam půjde?

Scházelo opravdu málo a místo se zlatou medailí na krku se do zámoří vracel s gigantickou ostudou. Hokejový trenér Gerard Gallant si však na střídačce Kanady během mistrovství světa renomé nejenže zachránil, ale i vylepšil. A to obrovsky! Po mizerném nástupu do turnaje v Lotyšsku dokázal kanadský „H-tým“ i se štěstím protáhnout až k senzačnímu triumfu na turnaji. Pro sedmapadesátiletého stratéga šlo o první velké vítězství v kariéře hlavního kouče, u níž se očekává, že nyní nabere velké obrátky. Zlatý vůdce Kanaďanů je totiž nyní zřejmě nejžhavějším trenérským zbožím v NHL.