Tak trochu jiný GM. Šprýmař resetoval Montreal, na Hlinku poštval ochranku

Po každém důležitém gólu na něj míří kamery. Po výhře ho snímají už pravidelně. Obrázky kulturisty s dlouhými vlasy v lóži Montrealu Canadiens jsou hitem současného play off. Díky jízdě až do finále Stanley Cupu se z Marca Bergevina najednou stal jeden z nejobletovanějších generálních manažerů v NHL. Aha, tak on opravdu věděl, co dělá! Sérii s Tampou Bay začali Habs nešťastně, s favoritem prohráli jasně 1:5. Na co se každopádně může kanadský klub spoléhat jako na jedinou jistotu? Šéf Canadiens i do bojů o Stanley Cup vyrazil v červeném obleku.

Když si promítnete posledních devět let, znejistíte, kolik generálních manažerů se v Montrealu vystřídalo. Jednou to byl šéf s hustým plnovousem, pak oholený ve výrazných brýlích s průhlednými obroučkami. Jindy přišel nagelovaný fešák. Teď je tam chlápek s dlouhými vlasy. Jména? Pořád jedno a to samé: Marc Bergevin, bývalý hokejista s obvodem paže, kolem které byste mohli jezdit autem.

Je jiný, než předepisuje bonton. Teď hlavně vidíte jeho skákání v červeném obleku, když Canadiens vyhrávají. Umí toho víc, třeba když měli generální manažeři klubů NHL setkání na Floridě, vzal do rukou koflík s obrovskou kytkou. Zvedl ho k hlavě, aby se schoval před televizními kamerami, zatímco vcházel do zasedací místnosti.

„Jsem trochu emotivní,“ pousmál se, když se ho novináři ptali, co to před pár dny prováděl s Careym Pricem. Když Montreal vyřadil v šestém zápase Vegas, dlouze brankáři něco šeptal do ucha a pak ho políbil na temeno hlavy. „Ne, že by to byly úplně moje děti, ale tenhle tým jsme si vybrali. Od chvíle, kdy jsem Canadiens převzal v roce 2012, tady jsou jen dva kluci, Pricer a Gally (Brendan Gallagher). Zbytek jsme dali dohromady, takže je odměna být tam, kde jsme teď, a hrát finále Stanley Cupu,“ líčil novinářům své dojmy před začátkem série s Tampou.

Bergevin a česká stopa Chicago ho draftovalo v roce 1983 stejně jako Dominika Haška – jen o 140 příček výš.

V Tampě Bay byl v letech 1992–95 spoluhráčem mladíka Romana Hamrlíka . „Hodně jsem se od něj naučil, na ledě i mimo něj. Skvělý parťák v týmu, jeden z největších šprýmařů,“ chválila ho česká jednička draftu.

Den po tom, co se Mario Lemieux vrátil v roce 2000 na led, Pittsburgh v trejdu získal Bergevina ze St. Louis. Kanadský bek strávil půl sezony uprostřed „české mafie“ v čele s Jaromírem Jágrem, Robertem Langem a Martinem Strakou , trénoval ho Ivan Hlinka .

Se svými vtípky si dovolil i na o patnáct let staršího kouče – jednou na něj v Minnesotě při tréninku poštval ochranku, když jí namluvil, že ten chlápek k týmu určitě nepatří.

Proti Česku nastoupil jedinkrát: ve čtvrtfinále MS 1994, kdy se jako člen první pětky podílel na výhře 3:2 a postupu. Nakonec s Kanadou slavil první zlato po 33 letech.

Jako generální manažer Montrealu vytrejdoval Tomáše Plekance do Toronta (a pak ho zase přivedl zpátky), přivedl Jiřího Sekáče, Jakuba Jeřábka, Michala Moravčíka nebo Davida Skleničku, draftoval Jana Myšáka.

Jistě, Montreal je outsider. Na druhou stranu, tím byl od začátku play off . Nejúspěšnější klub v historii NHL získal pohár naposledy v roce 1993, od té doby po něm jen mlsně pokukuje a nikdo jiný z Kanady ho taky od té doby nevyhrál. „Mimochodem, rád mám úplně každého, snažím se na nikoho nezapomínat, ať hrajete 7, nebo 27 minut, jste součástí týmu. Ujistil jsem se, že jsem každého z nich objal,“ přidal ještě Bergevin, aby si veřejnost nemyslela, že si povídal jen s Pricem.

Bergevin je v NHL hodně populární postavou. Zůstalo mu to od doby, kdy v lize hrál, kariéru končil v roce 2004 ve Vancouveru, nastoupil celkem k 1191 zápasům. Na konci kariéry byl vnímán hlavně jako mentor pro mladé a velký dříč, který i ve vyšším věku drží vynikající kondici. Když se podíváte na paže bývalého defenzivního beka teď, vidíte, že ve formě je pořád. „Jsem za něj rád, že se mu podařilo s Montrealem postoupit do finále, protože tam opravdu není snadný trh a on věřil svému plánu. Jediné, co teď potřebujeme, je, aby se nechal ostříhat,“ popíchl Bergevina v rozhovoru pro The Athletic generální manažer Dallasu Jim Nill.

Reset místo přestavby

Jako hráč bavil Bergevin spíš mimo led. Při zápase se snažil, aby se moc zábavy nedělo a hvězdy soupeře se tolik neprosazovaly. „Byl to jediný člověk, který si dělal srandu z generálního manažera,“ chechtal se jeho bývalý spoluhráč Craig Conroy. Pro list Calgary Herald popisoval, jak se Bergevin domluvil s novinářem, aby napsal hodně tvrdý a falešný text, kde se trefoval do Larryho Pleaua, šéfa St. Louis. Článek nikde nevyšel, Bergevin ho pouze nechal podstrčit do ranního přehledu tisku na stůl generálního manažera.

„Když jste šli na záchod, byl schopen naplnit vaše kapsy příbory, slánkami a vším, co našel na stole,“ přidal další story Denis Savard, bývalá hvězda Chicaga, u něhož Bergevin bydlel jako nováček při první sezoně v NHL. Co následovalo pak? Šprýmař běžel za šéfem restaurace, že ten člověk vedle něj krade. Plus se o něm tradovalo, že na hokejový zápas odjížděl se dvěma taškami. V jedné měl výstroj, ve druhé rekvizity pro svoje blbůstky.

Bergevin sám o sobě říká, že tohle změnil, v divokých vtipech ubral. Ale stejně umí překvapovat, jako s vítězným červeným oblekem. „Hlavně ho teď může nosit dál,“ těšil se na finále útočník Corey Perry. „Náš generální manažer je hodně emotivní. Je zábavné to vidět, určitě tím všechny stmeluje. Play off je hodně zábavné a emoce jsou velké,“ říkal pro Montreal Gazette.

Tým, který se teď dostal do finále Stanley Cupu, začal Bergevin ladit od 7. ledna 2018. V tu chvíli měli Canadiens bilanci 17 výher a 24 porážek. „Mám raději slovo reset než přestavba,“ pronesl tehdy Bergevin.

Kritika se valila na brankáře Careyho Price, plus stárnoucího a zraněného beka Shea Webera, kterého získal z Nashvillu původně jako esencí vítězství. Obětoval za něj P.K. Subbana. „V lize jsem viděl brankáře, kterým je kolem třicítky a daří se jim velmi dobře, Carey je stále hluboko pod touto hranicí,“ řekl manažer. „Myslím, že Shea přináší našemu hokejovému klubu spoustu nehmotných benefitů, které nevyjádříte čísly,“ dodal.

Dnes je Priceovi 33 a Weberovi 35 let. Pokud Canadiens vyhrají Stanley Cup, jeden z nich nejspíš dostane trofej pro nejlepšího hráče play off . V lednu 2018 v organizaci ještě nebyli žádní Nick Suzuki, Cole Caufield nebo Jesperi Kotkaniemi. Ale po resetu začal Bergevin tým měnit, před sezonou přivedl ještě tvrdost a zkušenost v podobě Tylera Toffoliho, Coreyho Perriho, Joshe Andersona a Joela Edmundsona. Docela slušná práce na chlápka, který v roce 2012, když nastoupil ke Canadiens, pronesl: „Mojí silnou stránkou nejsou čísla a věci kolem platového stropu. Ale naučím se to.“

Naučil. Vyrostl ve čtvrti Pointe-Saint-Charles, táta dělal v Montrealu hasiče, vrátil se domů. O to je celý příběh pro něj silnější. Když jako hráč odešel z Detroitu, získal rok nato Stanley Cup. To samé se opakovalo za čas v Tampě. Když ho třeba zval přítel z dětství Mario Lemieux na večírek, když pohár vyhrál Pittsburgh, nepřišel, protože by ho to vysávalo. Nakonec si na Pohár sáhl jako ředitel hráčského rozvoje Chicaga v roce 2010. Ale tohle je jiné, proto všechno tak prožívá. Je doma. On postavil tým. Svůj Montreal.