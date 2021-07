Pán prstenů Rutta: Z Kadaně až ke Stanley Cupu. Růžička po něm šlapal

Hodíte prsten do ohně a rozsvítí se na něm verš, který začíná takhle: „Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže...“ Asi nenajdete hokejistu, pro něhož by mělo legendární dílo Pán Prstenů od J. R. R. Tolkina takový smysl jako pro Jana Ruttu. Filmovou trilogii hltal tak, že ji znal i pozpátku. Začal ji sledovat pak v angličtině, což ho nakoplo, že začal studovat jazyk. Když v roce 2017 přišel do NHL, prodal s vynikající znalostí jazyka svoji upřímnou povahu.

„Všem se líbil a do Chicaga chtěl přijít, to byla taky důležitá věc. Navíc je to velmi komunikativní kluk, žádný introvert,“ představoval ho pro server The Athletic ředitel evropského skautingu Chicaga Mats Hallin.

Před čtyřmi roky si Rutta zahrál na MS v Paříži a po něm podepsal smlouvu v NHL, už tohle byl sen. Sezonu 2013/14 začínal v Kadani, Jiřímu Čelanskému se nevešel do sestavy Chomutova. Sám byl naštvaný, věděl, že tam patří. Jenže Piráti v té době nakupovali hlavně veterány, vysloužilce se jménem. Jeden hubeňour? Takových je... Tehdy byl kousek od toho, aby s hokejem praštil.