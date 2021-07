Vaněček poprvé o Seattlu: Zkušenost a výzva! První pocity? Smíšené

V minulé sezoně skočil rovnýma nohama do pohádky. Vítek Vaněček (25) doufal, že bude ve Washingtonu pokračovat v rozepsané kapitole. Místo toho ho ale čeká nový nepopsaný list na opačném konci USA. V expansion draftu si ho vybral nový klub NHL Seattle Kraken. „Nečekal jsem to, nepočítal jsem s tím,“ přiznává český brankář v rozhovoru pro iSport Premium.

Čtvrtek byl pro něj brutálně hektickým dnem. Možná nejvíc z celé dosavadní kariéry. „Telefonátů bylo ohromné množství,“ směje se Vítek Vaněček. První rozhovor jako brankář Seattlu Kraken poskytl iSport.cz. Vznikal v noci na pátek. Na výzvu, která před ním stojí, se těší. Zároveň však přiznává, že od první chvíle radostí do stropu nehopsal.

Jaké jsou první pocity čerstvého Krakena?

„Upřímně docela smíšené. Nečekal jsem, že by si mě Seattle mohl vybrat. Mám za sebou teprve první rok v NHL, nepočítal jsem s tím, že by vzali. Doufám ale, že ví, proč to udělali, že ve mně něco vidí, věří mi a na obě strany to bude dobré.“

Poslední dny ale vaše jméno ve spekulacích létalo. Sledoval jste to?

„Ano, koukal jsem na novinky, co před tím samotným expansion draftem vylézaly. Do poslední chvíle jsem tomu ale nevěřil. Dokud to oni opravdu nerozhodli a nebylo to oficiální, nevěřil jsem, že je to pravda.“

Jak jste se o tom vůbec dozvěděl? Seattle vás dopředu nekontaktoval?

„Právě, že ne. Jako první mi volal generální manažer z Washingtonu, že mě vezme Seattle. Jako první ze mě vypadlo, jestli je to jisté na sto procent. (usmívá se) On řekl, že jo, že už mu to klub potvrdil a za chvíli mi někdo ze Seattlu zavolá.“

Jaký byl tedy první bezprostřední dojem?

„Nakonec docela dobrý. Jsem rád, že o mě projevili zájem, že mě vzali.