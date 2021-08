Rask vyhlíží návrat do Bostonu: Budu levný gólman, nehoním se za penězi

Gólman Bostonu Tuukka Rask se plánuje v lednu vrátit do akce • Profimedia.cz

Už to vypadalo, že Boston po odchodu Davida Krejčího do Olomouce přijde o další novodobou ikonu. Gólman Tuukka Rask ale ještě končit nechce, vleklým zdravotním patáliím navzdory. K Vánocům by si rád nadělil patnáctou sezonu v dresu Bruins, za jakoukoli cenu.