V NHL se řeší Chárova budoucnost: bude „Bluesman“, nebo „Panter“?

Nejstarší hráči v historii NHL 1. Gordie Howe, 52 let a 11 dní 2. Chris Chelios, 48 let a 71 dní 3. Maurice Roberts, 45 let a 345 dní 4. Jaromír Jágr, 45 let a 319 dní 5. Johnny Bower, 45 let a 32 dní 6. Gump Worsley, 44 let a 323 dní 7. Zdeno Chára, 44 let a 153 dní 8. Doug Harvey, 44 let a 100 dní 9. Lester Patrick, 44 let a 99 dní 10. Jacques Plante, 44 let a 78 dní