Přestupní období v NHL je v plném proudu a dres změnilo i několik Čechů v čele s Jakubem Voráčkem, který se po deseti letech vrátil do Columbusu. Jak na něj budou fanoušci Philadelphie vzpomínat? Co předvede Tomáš Nosek v Bostonu či jak se brankář Vítek Vaněček tvářil na to, že se ani ne po týdnu stěhoval ze Seattlu zpátky do Washingtonu? Nejen to rozebral hokejový expert Deníku Sport Ondřej Kuchař.