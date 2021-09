NHL má naočkováno! Doughty: Škrty výplat pozitivních změnily názor

Do startu NHL zbývá necelý měsíc, už teď má ale nejslavnější hokejová liga zařízenou jednu zásadní věc. Hromadné karantény a odkládání zápasů kvůli koronaviru? Nikdy víc! Máme naočkováno, ohlásil ve čtvrtek zástupce komisionáře ligy Bill Daly. V přesvědčování o důležitosti hrály roli i výplaty. „Myslím, že když NHL vydala prohlášení, že můžete přijít o peníze, pokud vynecháte zápas kvůli pozitivnímu testu, pár klukům to změnilo názor,“ odtušil zadák Drew Doughty.

Když nejsledovanější liga amerického fotbalu začala v září novou sezonu, 93,5 % hráčů už bylo plně očkovaných. Kolegové z hokejových arén chtějí NFL ještě překonat. Zdá se, že je všechno na dobré cestě. Bill Daly, zástupce komisionáře Garryho Bettmana, na čtvrtečním mediálním setkání v Chicagu oznámil, že až 12. října padne první buly, 99 % procent hokejistů NHL bude mít za sebou obě dávky vakcíny. Podle aktuálních odhadů vstoupí do nového ročníku maximálně patnáct nenaočkovaných hráčů.

Pouhých patnáct z až devíti stovek, které na led kanadsko-americké soutěže aspoň na jeden zápas za rok naskočí. Neskutečné číslo.

I to by se ideálně mělo časem smrsknout na nulu. Doufá v to třeba obránce New York Rangers Jacob Trouba, který je v NHL jedním z hlavních zastánců vakcinace. Americký zadák se nechal očkovat v dubnu, o koronaviru má informace z první ruky – jeho žena Kelly je lékařka, která během nejhorších měsíců pandemie pomáhala na pohotovosti.

„Koluje spousta dezinformací. Moje manželka to všechno sleduje, říká mi, co je pravda a co ne. Když jsem si jistý, že je něco pravdivé, sdílím to se spoluhráči,“ svěřil se pro The Athletic Trouba, jak v lize pomáhá s osvětou.

Ne v každé kabině je ale očkování žhavým tématem. „Moc se o tom nebavíme,“ krčil rameny obránce Los Angeles Kings Drew Doughty. „Skoro všichni říkali, že si vakcínu nechají dát. Na konci sezony bylo pár kluků, kteří si nebyli úplně jistí. Nesnažili jsme se je strhnout jedním, nebo druhým směrem,“ dodal.

Výkřiky jasných odpůrců zřejmě utichají. Když Carolina Hurricanes na svůj twitterový účet umístili hrdou zprávu, že vakcinaci podstoupil celý tým, odezva fanoušků byla jednoznačná: „Jak se vám, kruci, povedlo naočkovat Tonyho DeAngela?“ Kontroverzní bek, který se týmu z Raleigh upsal po zrušení kontraktu u New York Rangers, totiž v minulosti koronavirus mnohokrát zlehčoval. „Fake news média píšou jen o covidu, aby poškodila reputaci prezidenta Trumpa,“ psal na (už zrušeném) účtu na Twitteru. Teď dostal obě dávky i on.

„Myslím, že když NHL vydala prohlášení, že můžete přijít o peníze, pokud vynecháte zápas kvůli pozitivnímu testu, pár klukům to změnilo názor,“ tuší Doughty. Zrušená výplata za zápasy prosezené v karanténě je výsledkem dohody mezi ligou a hráčskou asociací NHLPA, nejde ale o jedinou motivaci pro hokejisty.

Hráči bez vakcíny by po případném pozitivním testu nedostali do průšvihu jen sebe, ale celý tým. Takhle nechat kabinu na holičkách? To se v NHL nenosí. Potíž může být i při překročení hranic – nenaočkovaní cizinci musí v Kanadě do karantény, „nekanadští“ hráči by tak v zápasech na severu nemohli vůbec nastoupit.

A hlavně, hráči už chtějí návrat do normálního života, jako všichni ostatní. Už žádné posedávání o samotě na hotelech bez možnosti zajít si na týmovou večeři nebo pivo. Žádné zákazy hraní karet v letadle a podivná pravidla, jako bylo čekání na to, až jeden hráč dojí, aby si mohl na večeři sundat roušku další.

„Loni jsme měli dost striktní omezení,“ uznal Doughty. „Upřímně, kromě hokeje jsme si moc srandy neužili. Nemohli jsme spolu ani do restaurace. Kvůli tomu jsme prožili dost dlouhý rok. Doufám, že díky očkování zase budeme moct dělat věci spolu. Jako tým.“