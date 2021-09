Hala pro NHL v Seattlu nemá obdoby: nulové emise, led z dešťové vody

V Seattlu léta sloužila stará KeyArena. Odklepnutím příchodu NHL do města se však okamžitě rozběhla její rekonstrukce. A nejde jen o kosmetické úpravy. Přestavba se bere opravdu z gruntu. Však do ní taky americký obchodní gigant Amazon investoval těžko uvěřitelné peníze.

Největší e-shop světa, který má ve městě své sídlo, vrazil do renovace miliardu dolarů. Dalším investorem je také firma Oak View Group (OVG), která má na starost samotnou přestavbu areny. Jinak jde o jednu z největších společností na světě v oblasti správy multifunkčních zařízení a provozu aren. Firmu v roce 2015 založil sportovní manažer Tim Leiweke a magnát hudebního průmyslu Irving Azoff.

Oba subjekty se spolu s městem dohodly na směřování celé rekonstrukce. Ráz je jasný: ekologie.

Amazon dostal výhradní právo na zvolení jména nové haly. Místo, aby si udělal reklamu, nový stánek pojmenoval Climate Pledge, v překladu Klimatický závazek.

Arena v Seattlu má být první halou na Zemi, která bude mít nulové uhlíkové emise. Její kompletní chod bude stát na energii z obnovitelných zdrojů, zejména z panelů na střeše arény. Ty se postarají o energii na svícení, chlazení a vůbec celkový provoz stadionu. Na běžná fosilní paliva zde vůbec nenarazíte.

Svítit se bude pouze úspornými LED zářivkami. Kluziště se bude vyrábět z dešťové vody, rolby budou výhradně elektrické. Občerstvení pro diváky má být pouze od lokálních výrobců a zemědělců. Partnerem občerstvení v areně se pak stala známá Jack Daniels Whisky.

Stadion se má otevřít v polovině října, aktuálně finišují poslední práce. Nováček NHL Seattle Kraken tu sehraje první duel 23. října proti Vancouveru, který bude jeho nejbližším rivalem. „Vše běží podle plánu, termín bychom měli dodržet,“ řekl Leiweke.

Do té doby odehraje Seattle své přípravné zápasy ve Spokane, Everettu a Kentu. Prvních pět utkání NHL si odkroutí na ledech soupeřů. Vůbec prvním týmem, kterému se Kraken postaví, bude v úterý 12. října Vegas.

Na zápasy NHL bude kapacita Climate Pledge 17 100 diváků a na kulturní akce pak 17 200 návštěvníků. Už nyní jsou v plánu koncerty Erica Churche, Andrey Bocelliho nebo The Eagles.

V listopadu by se také měl otevřít Kraken Community Ice Plex. Jde o tréninkové centrum hokejového klubu, které se staví v Northgate, v jedné ze čtvrtí Seattlu. To budou moct využívat také krasobruslaři, obyvatelé města pro veřejné bruslení nebo hobby hokejisté všech věkových kategorií.

23. 10. 2021

Datum prvního domácího zápasu Seattle Kraken v NHL v Climate Pledge Areně, soupeřem bude Vancouver.

Szobi: Seattle je ekologickým lídrem v USA

Málokterá lokalita ve Spojených státech prošla v poslední době tak významnou transformací jako právě Seattle. Před dvaceti lety by o založení špičkové hokejové organizace nikdo ani neuvažoval. Nyní? Úplně jiný příběh. „Vzestup města je spojen s rozvojem dopravní sítě a také s digitalizací dnes už celého pracovního procesu. Seattle z toho těží,“ říká v rozhovoru pro deník Sport doktor Pavel Szobi, amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Seattle se v posledních letech stal určitým ekonomickým a technologickým centrem v rámci celých Spojených států. Co za tím stojí, že se to povedlo právě tam?

„Dlouhodobě byl Seattle izolovaným městem na severozápadě USA, což platilo zhruba do přelomu tisíciletí. Ale tím, jak žijeme v moderním světě, kde můžu poslat z jednoho kouta světa jakýkoliv druh zboží, když to přeženu, až na Antarktidu, tak to ze Seattlu udělalo ideální místo pro různé startupy, technologické firmy a nové typy přemýšlení.“

INSIDER: Proč Voráček opustil Flyers a nahradí Nosek v Bostonu Krejčího?

Roli hraje i příznivá lokalita, že?

„To je také důležité zmínit. Pro západní pobřeží je to velmi důležitý bod, co se týče transportu zboží do celého Pacifiku. Je to přirozené přístaviště a překladiště zboží. Město je navíc i z minulosti centrem leteckého průmyslu, sídlí tam firma Boeing a má tak velmi blízko k technologiím, což šlo ruku v ruce. V minulosti bylo technologickým hubem spíše San Francisco a Sillicon Valley. Ale po zvýšení tamních daní a růstu cen nemovitostí hledaly firmy nová místa. Jedním z nich byl třeba Texas, a právě Seattle. Ten má oproti Kalifornii například velmi levné ceny elektrické energie díky vodním elektrárnám v Kaskádovém pohoří.“

Můžeme vaše slova do velké míry použít i na až zázračný vzestup firmy Amazon nejbohatšího člověka na světě Jeffa Bezose, která sídlí právě v Seattlu?

„Nepoužil bych slovo jako zázrak, ale jde o úžasně využitý ekonomický um zakladatele Jeffa Bezose, který využil možnosti dnešní doby a díru na trhu. A znovu, to, že má firma jako Amazon sídlo v Seattlu, zapříčinilo, že přilákala mnoho dalších firem, a tudíž příležitostí do tohoto města.“

Jedním ze symbolů nového týmu Kraken bude i kompletně bezemisní hala s názvem Climate Pledge (Klimatický závazek), jehož stavbu významně financovala právě firma Amazon. Lze Seattle celkově označit za lídra ekologické politiky v rámci USA?

„Nechci to tak definovat, aby se třeba jiná města necítila uražena. Ale ano, americký severozápad obecně je dlouhodobě proekologický. Seattle jednoznačně patří k nejvýznamnějším proekologickým městům. Je to i tím, že za mnoha tamními firmami stojí především mladí lidé se silným ekologickým smýšlením, nebo i proto, že stát Washington má mnoho přírodních parků a tamní lidé mají k přírodě opravdu blízký vztah.“