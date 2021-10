Spasitel Kaprizov: miliony po 55 zápasech, pomohl tajemný agent

Draft ruského talentu s sebou často nesl riziko, jak se daný hráč bude stavět k přesunu za moře. Bude u nás chtít hrát, nebo půjde o spálenou volbu v draftu? V případě Kirilla Kaprizova se výběr povedl. Jeho úvodní sezona byla dechberoucí a vedení Minnesoty okolo něj chtělo postavit budoucnost. Rus se dlouho k podpisu neměl a Wild se strachovali. Nakonec to přišlo, za 45 milionů dolarů na pět let. Rekord v klubové historii.

Vysloužil si přezdívku „Kirill the Thrill“. Během jediné sezony dovedl změnit vnímání týmu z Minnesoty. Z jindy přehlíženého, někdy až nudného celku, udělal organizaci, která v posledním ročníku předváděla parádní hokej. Kirill Kaprizov byl hlavním důvodem, proč k tomu došlo. „Vyplatilo se na něj čekat. Stoprocentně,“ pokýval hlavou generální manažer Bill Guerin.

Proč čekat? Kaprizov si premiéru odbyl až pět let po draftu. Dlouho se mu z rodné matičky Rusi nechtělo, raději dál válel za moskevské CSKA. Cítil i křivdu, že šel na draft „až“ v pátém kole.

Minnesota na draftu 2015 20. Joel Eriksson Ek - 266 50. Jordan Greenway - 210 111. Aleš Stezka - 0 135. Kirill Kaprizov - 55 171. Nick Boka - 0 201. Gustav Bouramman - 0 204. Jack Sadek - 0 Číslo za jménem udává počet zápasů za Minnesotu v NHL.

V roce 2020 ale přišel zlom a tehdy třiadvacetileté křídlo se rozhodlo pro změnu. A ihned uhranulo. Technikou, bruslením, úžasně kreativním myšlením. Získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a v bodování se vešel do třetí desítky. V zeleném dresu Wild byl jasně nejproduktivnějším borcem.

„Můžete ho osekávat, můžete ho držet, ale stejně puk neztratí. V jeho kontrole je na úrovni Sidneyho Crosbyho,“ smekl před ním obránce Ian Cole.

A Minnesota už si malovala, jak z Kaprizova udělá ústřední postavu nového vítězného týmu.

Střih do září 2021. Kabinu Wild opustili veteráni Ryan Suter a Zach Parise, jejichž kontrakty byly vyplaceny. Jasný znak toho, že se mění směr. Stáří ven a mládí dovnitř. To vše s vidinou, že ruská hvězda podepíše v dohledné době nový, dlouholetý kontrakt.

„Udělali jsme naší finální férovou nabídku. Jsme připraveni ho nyní podepsat, ale musí to být fér pro obě strany. A upřímně, my jsme zatím byli velmi, velmi féroví,“ shrnul v polovině září situaci Guerin.

Kaprizovův tábor totiž dlouho mlčel. Mladík se k přidání podpisu na list se smlouvou neměl a svým vyčkáváním držel Wild v šachu. Hrozil návratem do CSKA. V zámoří se spekulovalo o tom, že Kaprizov a jeho agent Paul Theofanous měli potíže s Guerinovým přístupem ohledně podpisového bonusu.

Generální manažer totiž není jejich velkým příznivcem, zatímco hráči je milují. Garantují jim velkou část výdělku už za pouhý podpis dohody nebo hned v prvních ročnících smlouvy. Což se například hodí při dlouhodobých kontraktech. A ruku na srdce, o dolary a centy tu jde především.

„Řekl jsem mu to několikrát. Je pro nás nesmírně důležitý. Ale dodám, že nejsme jediný klub, který je v této situaci. Nebudeme proto panikařit,“ snažil se Guerin fanoušky uklidnit.

Věděl proč. Věděl, že Kaprizova prostě musí podepsat, aby se z nepříjemné situace dostal a aby tým vůbec na ledě zůstal konkurenceschopný. A pak to přišlo. Obě strany si plácly, Rus bude na severu USA působit dalších pět sezon a ročně si přijde na 9 milionů.

Solidní raketa pro hráče, který sice v lize exceloval, ale pořád v ní odehrál jen 55 duelů v základní části. Pouze Jamie Benn a ruští parťáci Artěmij Panarin s Alexem Ovečkinem si přijdou na víc na pozici levých křídel. Jistě, o herních schopnostech rodáka z Novokuzněcku netřeba dlouho debatovat, jedním dechem však lze dodat, že výzkumný vzorek je opravdu nezvykle malý.

Na tiskové konferenci oznamující bombastický podpis bylo znát, jak je rázem Guerin uvolněný. Ulevilo se mu. „Neměl bys na to odpovídat. Přijdeš o tuhle výhodu pro další vyjednávání,“ odpověděl se smíchem na otázku směřující na Kaprizova, zda zprávy o jeho případném návratu do CSKA byly pravdivé.

„Jasně, bylo to plné stresu. Celý proces byl těžký. Po tom, jak šla minulá sezona, jsem doufal, že to celé proběhne rychleji, ale chtělo to čas,“ shrnul pocity sám Kaprizov. „Výše platu mě nijak nesvazuje, naopak, teď je to pro mě snadné po podpisu. Už chci jen hrát,“ doplnil. Zásadní otázka se tak rozlouskne až za několik týdnů. Stačí excelovat v jedné, pandemií ovlivněné sezoně a následně výkony potvrdit obrovskou sumu, která vám chodí na účet?

„Myslím, že je to jeden z těch lidí, který bude hrát stejně s nováčkovským kontraktem i s devítimilionovou gáží. Prostě bude hrát. Má obrovskou sebedůvěru, jakou má málokdo,“ rozprášil obavy sám Guerin.

Jemu ani nic jiného nezbývá. Sám celou organizaci vmanévroval do pozice, kdy budoucnost stála na Kaprizovově rozhodnutí podepsat kontrakt. A nyní se situace zas tolik nezměnila. Následné úspěchy jsou i nadále především v rukách ruského plavovlasého křídla.

Wild už se dvakrát trpělivost vyplatila. Vyjde to i nyní?

Nejlépe placení hráči v historii Minnesoty Kirill Kaprizov (ú) 9 milionů Jared Spurgeon (o) 7,575 milionu Zach Parise (ú) 7,538 milionu Ryan Suter (ú) 7,538 milionu

K ohromné smlouvě pomohl Kaprizovovi i tajemný agent

Částečně funguje jako hokejový agent a zastupuje převážně ruské hvězdy. Namátkou třeba Artěmije Panarina, Sergeje Bobrovského nebo Kirilla Kaprizova. Jde o jednu z nejtajemnějších postav zákulisí špičkového hokeje. Bývalý člen speciálních jednotek americké armády, jenž působil několik let v Afghánistánu, nyní vyjednává milionové kontrakty. Má ohromný vliv a známosti. Seznamte se, tohle je Paul Theofanous.

PRAHA – S novináři prakticky nekomunikuje. V kariéře svolil k většímu rozhovoru jen jedinkrát, v roce 2003. Ví, že by se řešila jeho minulost. Po neúspěšných snahách o hokejovou kariéru vstoupil Paul Theofanous do služeb speciálních jednotek americké armády a prošel výcvikem ve Fort Braggu v Severní Karolíně, což je jedno z největších výcvikových středisek na světě. Poté zamířil na konci 80. let do Afghánistánu, který se stále zmítal uprostřed bojů se Sovětským svazem.

„Bez komentáře. Prováděl jsem nějaké akce v zájmu zahraniční politiky USA,“ odvětil několikrát na dotazy o jeho tamních úkolech.

Své kontakty po celém světě, a především v dnešním Rusku, získal v době pádu Sovětského svazu, díky znalostem jazyka a tamního prostředí. Byl například blízkým přítelem prezidenta Borise Jelcina. A právě tehdy se vrátil ke své hokejové zálibě z dětství.

„Přiletěl jsem do Moskvy získat vízum do USA. Byla tam obrovská fronta. Zavolal jsem Paulovi a za dvě minuty už jsem byl v kanceláři,“ popisoval zpětně webu sports.ru lotyšský gólman Arturs Irbe, jeden z prvních Theofanousových klientů.

Agent se začal specializovat na domluvu mezi talenty ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří chtěli zamířit do NHL. Díky němu se do Severní Ameriky dostali třeba Boris Mironov, Valerij Kamenskij nebo Sandis Ozolinš.

Zdálo se, že o něco otevřenější spojení a komunikace mezi oběma světovými velmocemi zapříčiní, že muž s řeckými kořeny přijde o svůj vliv. Nestalo se. Stále umí věci zařídit, stále si kontakty drží. I přesto, že ho ruská Státní duma nenávidí a obviňuje ho, že je agent CIA, který pomocí zastupování hráčů útočí na tamní stát.

„Kategoricky odmítám všechna obvinění, která z Ruska míří na Artěmije,“ sdělil agent poté, co jeho klient Panarin otevřeně kritizoval Vladimira Putina.

Právě Theofanous byl podle ruských konzervativců označen za důvod, proč hvězda Rangers s tímhle prohlášením přišla.

Důkaz, že bývalý voják má nadále vliv, dodal především Kaprizov. Když do Minnesoty před minulým ročníkem mířil, udělal před odletem důležitou věc. Místo dlouholetému agentovi Danu Milsteinovi dal přednost Theofanousovi. Ten mu nyní pomohl vyjednat životní smlouvu a udělal z něj nejlépe placeného hráče v historii Minnesoty.

Theofanousovi strategie dlouhého mlčení a trpělivého vyčkávání vyšla. Dostal Wild do kouta a klub se musel plácnout přes kapsu. Rozhodnutí Kaprizova změnit agenta se nyní vyplatilo. Konkrétně do částky 9 milionů dolarů ročně.

Theofanousovi klienti (a jejich roční platy v USD)

Artěmij Panarin (Rangers) 11,65 milionu

Sergej Bobrovskij (Florida) 10 milionů

Kirill Kaprizov (Minnesota) 9 milionů

Semjon Varlamov (Islanders) 5 milionů

Michail Malcev (Colorado) 925 tisíc