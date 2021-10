Krejčí? Nejlepší kamarád i idol. Bude mi hodně chybět, ví Pastrňák

Když před sedmi lety David Pastrňák v NHL začínal, našel hned v kabině Bruins nového parťáka, mentora a zároveň vzor, ke kterému od začátku vzhlížel. Zkušenější David Krejčí mu značně ulehčil příchod a zabydlení v týmu i celé lize. Kam se dnes pětadvacetiletý kanonýr vyšvihl, je zásluha i jeho českého kumpána.

„Byl tady celou dobu, byl pro mě idolem a zároveň mým nejlepším kamarádem. Bude to teď opravdu něco jiného. Kdykoliv jsem něco potřeboval nebo jsem nevěděl, co mám dělat, vždy tu pro mě byl,“ citoval ho list Boston Herald. „Bude mi ohromně chybět.“

Krejčí se rozhodl v létě pro návrat domů, přestože by neměl v NHL ani v pětatřiceti letech o nabídky nouzi. Ale táhlo ho to už domů, s dětmi a americkou manželkou Naomi tak minimálně na jednu sezonu zakotvil na Hané. V extralize září v dresu Olomouce, v 8 zápasech posbíral 12 bodů (7+5).

„Jsme pořád v kontaktu. Vím, že si to doma sakra hodně užívá, může hrát před svojí rodinou a kamarády, ukazuje své ženě a svým dětem místa, kde vyrůstal. Bude mi chybět, ale rozhodně si to zaslouží,“ přeje šternberskému rodákovi jen to nejlepší „Pasta“.

„Nejkrásnější na tom všem je, že – se vším respektem k Olomouci – nešel do nejlepšího týmu ligy, ale do svého rodného klubu. To je speciální pro každého hráče z Evropy, který předtím opustil vlastní zemi a vyrazil za svými sny, bez rodiny a přátel do Ameriky. Jsem rád, že to teď udělal. Jsem si jistý, že si to užívá na maximum, navíc týmu se daří. Jsem za něj šťastný.“

Oba parťáci se ale v sezoně přece jen mají šanci potkat v jednom mužstvu. V únoru na Hrách v Pekingu v dresu české reprezentace. Návrat hráčů NHL na olympijský turnaj už byl potvrzen. „Jedním z mých dětských snů bylo hrát za národní tým. Nechtěl jsem se myšlenkami na olympiádu příliš vzrušovat do doby, než to bylo oznámeno. Nyní, když je vše venku, doufejme, že to půjde podle plánu, a budeme mít možnost reprezentovat svou zemi,“ těší se Pastrňák.

Už třikrát si zahrál na mistrovství světa, pod pěti kruhy se ale může představit poprvé. „David tam určitě bude. Bude skvělé se znovu potkat. Celkově je to myslím dlouho, co byl naposledy v národním týmu, takže si myslím, že bude hodně napumpovaný,“ usmál se.

Ještě předtím ale rozjede s Bostonem nový ročník NHL a další střelecký dostihy o trofej pro nejlepšího kanonýra ligy. Jednu Maurice Richard Trophy už získal. Hlavní je ale pro něj týmový úspěch. „Máme tady speciální skupinu hráčů i spoustu skvělých lidí kolem mužstva, takže jsem na sezonu opravdu natěšený. Bruins jsou pro mě jako druhá rodina. Je to tady úžasné.“

Lidi, díky za podporu

Ve čtvrtek před první přípravou na sezonu NHL David Pastrňák předstoupil před zámořské novináře poprvé od rodinné tragédie, kdy v červnu s přítelkyní Rebeccou přišli o syna Vigga Rohla. Bylo mu pouhých šest dní…Prostřednictvím klubu nejprve požádal reportéry, aby mu nekladli žádné otázky ohledně bolestivé ztráty. Mítink pak začal sám svým prohlášením: „Jménem sebe, přítelkyně Rebeccy a našich rodin chceme poděkovat všem mým spoluhráčům, trenérům, celé organizaci Bruins, celé lize a fanouškům za podporu. Je to těžké období, kterým procházíme a ještě budeme. Máme ale vaši podporu, takže lidi – moc děkujeme.“

