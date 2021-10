TOP 5 ruských rebelů v NHL: miliony za odchod, útěk i návrat pro Pohár

Kteří Rusové už v NHL rebelovali kvůli vyšší výplatě či touze odejít... • FOTO: Profimedia.cz Rozhodně to není jen ruská specialita, ale mít v NHL pod smlouvou hvězdu z velké země na pomezí Evropy a Asie, nemusí být žádný med. Naposledy trochu cuchal nervy GM Minnesoty Kirill Kaprizov, když se dlouho zdráhal podepsat nový kontrakt. Nebezpečí bylo nakonec zažehnáno, jiní šéfové ovšem takové štěstí neměli - kteří slavní Rusové si vyvzdorovali odchod či přímo zmizeli do KHL?

Alexej JAŠIN Ruský centr zažil v roce 1999 životní sezonu. Získal 94 bodů, v hlasování o Hart Trophy skončil druhý za Jaromírem Jágrem. Bral tehdy 3,6 milionu, ale usmyslel si, že chce víc, a nenastoupil v Ottawě do kempu, ačkoli měl platnou smlouvu. Vynechal ročník, kontrakt dohrál až napřesrok. Pak byl vyměněn do Islanders, kde podepsal kontrakt na deset let za 87,5 milionu dolarů. Jde o jeden z nejhorších dealů vůbec, protože u Isles odehrál jen pět let a musel být ze smlouvy vyplacen. Dostal celkem 17 milionů za to, že už za newyorský klub nebude hrát... Alexej Jašin odehrál u Islanders pět sezon. • Foto Profimedia

Pavel BURE Tady sehrála roli touha po změně prostředí. „Ruská raketa“ se po úspěšných letech ve Vancouveru rozhodla razantně utnout vztahy s vedením a jednou provždy si výměnu vydupat. Chtěl pryč za každou cenu a hokej si kvůli tomu nezahrál čtyři měsíce. Po výměně na Floridu v lednu 1999 ale rozkvetl, bořil střelecké rekordy a ničil soupeře. Změna se povedla, dodnes platí Bureho rekordy v počtu získaných gólů a bodů za sezonu v dresu Panthers. Pavel Bure po svém vytrucovaném odchodu na Floridu v roce 1999 • Foto Profimedia.cz

Sergej FJODOROV Jeden z nejkomplexnějších hráčů historie se v létě 1997 zařekl, že chce zkrátka dostat přidáno. Jako chráněný hráč v Detroitu vynechal 59 utkání. Mezitím si odskočil do Nagana na turnaj století, aby po návratu sledoval, jak Carolina poslala vedení Red Wings offersheet na šestiletou smlouvu v hodnotě 36 milionů. Red Wings nabídku dorovnali a elegantní bruslař se znovu mohl vrátit do sestavy. Stihl to včas, aby parťákům pomohl k obhajobě Stanley Cupu. Sergej Fjodorov v dresu Detroitu v roce 2002 • Foto Profimedia.cz

Ilja KOVALČUK Řádně drahý špás. New Jersey se v roce 2010 rozhodlo „zamknout“ ve svém kádru Ilju Kovalčuka na dlouhých patnáct let. Proč? Ruský snajpr byl na vrcholu, jen Jarome Iginla nasázel v první dekádě nového tisíciletí víc branek. Avšak po pouhých třech letech se Kovalčukovi zastesklo po rodné hroudě a zamířil do Petrohradu. Devils i celá liga vydýchávali řádný šok. I kvůli tomu se zavedlo pravidlo, že nový kontrakt může mít délku maximálně osmi let. Ruský snajpr Kovalčuk pláchl Devils po třech letech z 15leté smlouvy • Foto Barbora Reichová (Sport)