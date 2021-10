Start NHL: Krakenův první gól i křivda? Kocovina šampiona a návraty

Absence klíčových hráčů odsuzovaly Pittsburgh do role outsidera, ale nakonec z řady vystoupili noví hrdinové. Hrdinové, kteří napsali dojemné gólové návraty. Prvním z nich je ten Dominika Simona, prvního Čecha, který skóroval ve 105. sezoně NHL, přestože loni si nepřipsal ani jeden zásah. Simon byl Penguins draftovaný, ale předminulou sezonu se stěhoval do Calgary, kde dokonce vůbec nedokázal v pouhých 11 odehraných zápasech bodovat. Už to vypadalo na konec v NHL, když mu hodil laso osudový PIttsburgh. Pražšký rodák neváhal a proti Tampě vstřelil rozhodující třetí gól. Řekl si o šanci nebo jeho pozice po návratu zraněných oslabí?

Gólový návrat do NHL

Dojemný návrat si prožil i 36letý Brian Boyle. Útočník, jenž většinu kariéry odehrál ve třetích či čtvrtých fomacích a nyní působí už v osmém klubu, minulou sezonu kompletně vynechal. Tedy tu klubovou, na mistrovství světa v Rize vedl USA jako kapitán a do NHL se pokusil vrátit zkouškou v Pittsburghu. Uspěl. Dozvěděl se to den před startem soutěže. Hned v prvním zápase pak střelou mezi betony překonal jednoho z nejlepších brankářů Andreje Vasilevského a pomohl Pens k šokujícímu vítězství nad Tampou. „Je to skvělý chlap, pořád se směje. Je úžasné mít takového spoluhráče. Bylo úchvatné to vidět,“ popsal zážitek z Boyleovy trefy parťák Danton Heinen.