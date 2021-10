Ovečkinův hon na Gretzkého rekord. Parťák bude vyprávět vnoučatům

Zásadní otázky před startem nadcházejících pět ročníků NHL: Zaprvé, kdo ligu vyhraje, zadruhé, kdo ovládne bodování a konečně zatřetí, překoná Alexander Ovečkin Gretzkyho střelecký rekord? Na první dva dotazy si fandové musí počkat do konce sezon. Na třetí razantně odpovídá ruský fantom už teď. Nasázel devět branek v osmi zápasech a zároveň vede kanadské bodování. V 36 letech! „Jednou budu vyprávět vnoučatům, že jsem s ním hrál,“ řekl T.J. Oshie.

Že jde o starý a zrezlý stroj? Ale jděte! Tady o žádné opotřebovanosti nemůže být řeč. Alexander Ovečkin je stále střeleckou jistotou, neochvějnou vzpomínkou na staré časy první dekády nového tisíciletí, která se ne a ne vytratit. Naštěstí. V řeči čísel je snadné vyjádřit jeho jedinečnost. V aktuální sezoně nasázel devět branek v osmi duelech. Střelcům jasně vládne a navíc se dělí o čelo celkové produktivity s Connorem McDavidem.

„Lépe se hýbe. Poznáte, že má za sebou dobré léto, dobrou přípravu. Poslední sezona byla trochu divná, přesto měl solidní ročník. Ale letos tu změnu prostě vidíte,“ pochvaloval si trenér Capitals Peter Laviolette. Ano, minulá sezona krouhnutá pandemií přinesla poprvé v historii nevídanou věc. Ovečkin se dostal pod třicet branek. Jistě, pokud by sezona byla normálního ražení, gólů by bylo 44. Ale stejně. Ruský střelec to vzal jako motivaci. Společně s touhou prostřílet si cestu na vrchol žebříčku kanonýrů v NHL.

„Prostě chcete být pořád lepší a lepší,“ pokrčilo rameny samotné číslo osm. Pouhým pokrčením ramen však formu svého kapitána neodbývají jeho parťáci. „Oceňujeme to. Musím se přiznat, že někdy beru za samozřejmé, že skóruje. Znovu jsem se po delší době na jeho čísla podíval. To je prostě hodně branek. V minulosti tuhle hru hrálo mnoho úžasných hráčů a nikdo z nich tolik gólů nenasázel. Nezevšední to a je skvělé u toho být. Je to pocta,“ vyřkl slova uznání forvard Washingtonu T.J. Oshie.

Uznání, na které je snadné si za ta léta zvyknout a zpohodlnět. Přesto se to neděje. Stále se nenašel nikdo s tvrdší a přesnější střelou. V přesilovce jde o nástroj zkázy, který je málokdo schopen zastavit. A co víc, tímhle tempem se stává stále reálnější, že ocenění pro nejlepšího střelce všech dob opravdu za pár let změní svého majitele.

V současnosti schází kapitánovi Capitals na první flek 155 zásahů, což jsou čtyři ročníky se čtyřiceti zářezy, přičemž kontrakt má na dalších pět. Zdá se však, že Ovečkin se rozhodl hned v probíhající sezoně odkrojit velký krajíc, protože současným tempem by dosáhl v sezoně rovnou stovky napnutých sítí. Což je nereálné, nicméně padesátigólová hranice by padnout mohla. Posedmé za dobu, co ligu svým uměním baví.

„Vyrůstáte a v televizi vidíte mnoho jeho kousků. Ale pak sledujete naživo, jakým způsobem se dostává ke gólům, a jen žasnete. Je to obdivuhodné, vážně. Je nejlepším střelcem, který tu kdy byl z nějakého důvodu,“ okomentoval první střetnutí s hokejovou legendou nováček v kabině Hendrix Lapierre pro web WashingtonHockeynow.

On, stejně jako Oshie, bude u toho, kdy se budou zanedlouho přepisovat další milníky, které vedou na samotný vrchol. Už jen tři branky dělí Ovečkina od překonání Bretta Hulla, dalších 27 přesných tref ho pak dělí od Jaromíra Jágra. Tahle dvě jména by měla s největší pravděpodobností padnout v současném ročníku. A dál? Pak už jen velký Gordie Howe a jakýsi Wayne Gretzky. Zkrátka solidní společnost.

Alexander Ovečkin (Washington) 9 Elias Lindholm (Calgary) 7 Andrew Mangiapene (Calgary) 7 Connor McDavid (Edmonton) 7 Andrej Svěčnikov (Carolina) 7

