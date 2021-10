Z Kadaně za Jágrem. Mladíka vyslal Růžička: Za Klepiše jsem hrál v NHL

Zápas s Libercem bohužel pro Kladno nedopadl vítězně, ale jak jste si užil extraligový debut?

„Užil jsem si to strašně moc. Dozvěděl jsem se ráno v Kadani od pana Růžičky, že odpoledne budu hrát za Kladno. Moc jsem tedy nad tím nepřemýšlel, šel jsem asi na 15 minut na led, a pak už jsem zůstal v Kadani a odtud jel rovnou na zápas do Chomutova.“

Jet do blízkého Chomutova bylo určitě pohodlnější než se případně tahat přes půl republiky, viďte?

„Určitě je to pohodlný a taky bylo rozhodně dobrý, že jsem neměl moc čas nad něčím přemýšlet. Mohl jsem se najíst, trochu vyspat a jít na to.“

Hrál jste proti Liberci, finalistovi posledního finále. Vnímal jste soupeře se zvučnými jmény nějak výrazně?

„Když jsem se podíval na soupisku a viděl tam Klepiše, hned jsem si vzpomněl, že jsem za něj hrál v NHL 07, ještě na PSP. (směje se) Tak jsem si říkal, že je to takový vtipný si proti němu doopravdy zahrát. Respekt k nim samozřejmě mám, jsou to extraligoví hráči, kteří mají něco odehráno, ale asi se z nich nemůžeme nějakým způsobem sesypat. V zápase jsem to ani moc nevnímal. Hrál jsem, jak to šlo.“

A jak vám sedla úroveň extraligového hokeje?

„Jsem hrozně překvapený. Přišlo mi, že je dokonce lehčí hrát extraligu než první ligu, protože ten styl je úplně jiný, hráči nejsou tak tvrdý. Spíš je to o technickém hokeji, žádná obzvláště tvrdá hra. Mému stylu to vyhovovalo. Překvapilo mě, že jsem byl schopný hrát s pukem a tak.“

Za áčko mateřského Kladna jste si již zahrál jeden zápas ještě v první lize, s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem jste ale nastoupil poprvé, je to tak?

„Oba zrovna měli volno, když jsem hrál. Takže premiéra. (usmívá se) Oba jsou skvělí hráči, kteří mají odehráno a posbíráno neuvěřitelné množství zápasů a bodů. V průběhu zápasu ale nad tím člověk nemůže přemýšlet. I když je to spoluhráč takových kvalit, chci prostě makat a hrát co nejlépe.“

S Rytíři jste na výhru nedosáhl, stejně tak na ni pořád čekáte i v trápící se prvoligové Kadani.

„Tým hraje na to, na co má. Je to těžký, jsme tam všichni mladí hráči, nemáme zkušenosti. Každopádně důvod, proč tam jsem a co mě tam spolehlivě drží, je trenér Vladimír Růžička. I když se teď říká, že tomu nedáváme všechno jako tým, tak on je furt profesionál, který hokeji dává sto procent. Vidí, na co každý hráč má. Dokáže nám strašně moc poradit. Myslím si, že v tuto chvíli je to trenér, který mi může dát úplně nejvíc.“

Pod Růžičkovým vedením navíc u Trhačů dostáváte velký prostor, že ano?

„Jasně, to je skvělá věc. Celou minulou sezonu jsem vlastně nehrál. Nastoupil jsem až do jednoho zápasu v březnu, takže teď jsou pro mě všechny minuty strašně důležitý. Cítím, že každou minutou se zlepšuju.“

Pro vás osobně ale stále pokračující série porážek musí být dost nepříjemná, viďte?

„Není to příjemný, to určitě ne. Tím, že jsme odmalička neměli v žácích na Kladně tak dobrý tým, tak jsem na takovou psychickou zátěž zvyklý. (usmívá se) V tuto chvíli je to nepříjemný, ale na druhou stranu dostávám minuty, čímž si čekání na výhru kompenzuji. Nyní musím trošku sobecky myslet na sebe a ne úplně na výsledky týmu, protože nyní by mě to určitě dost sráželo do kolen a nedalo by se pak hrát.“

SESTŘIH: Kladno - Liberec 2:4. Třetí výhra pro Tygry, rozhodl Rosandič

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:15. Melka, 35:28. J. Suchánek Hosté: 08:02. A. Dlouhý, 08:46. J. Vlach, 11:50. M. Rosandić, 58:05. A. Dlouhý Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), J. Suchánek (A), Ticháček, K. Wood, Baránek, J. Pohl, Štochl – Jágr, Plekanec (C), Hlava – M. Beran, A. Kubík, Kristo – Melka, Filip, Račuk – Routa, Hajný, Dvořáček. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Gríger. Rozhodčí Hradil, Veselý – Ondráček, Špůr Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 2235 diváků

