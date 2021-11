Vejmelka pod palbou zazářil: Plním si dětský sen! 46 ran? Cítím to

Český gólman Karel Vejmelka se prvním čistým kontem v NHL zapsal do historie soutěže. Od spoluhráčů a trenérů z Arizony na něj prší chvála • koláž iSport.cz

Když po průměrné sezoně v Kometě podepsal Karel Vejmelka smlouvu s Arizonou, kdekoho napadlo totéž: Co tam bude dělat? Očekávání směřovala spíše k farmářskému rezervnímu týmu v AHL. „Jsem nohama na zemi. NHL je ale o jedné šanci, o jediném pokusu a já se na něj připravím, jak nejlíp umím,“ hlásil o prázdninách.

Jak řekl, tak učinil. Na předsezónním kempu nadchnul. Získal si místo v brankářském tandemu Coyotes, do suterénu poslal Josefa Kořenáře.

Šanci dostal rychle, na první výhru se ale načekal. Urval ji až minulý týden proti Los Angeles. Na třináctý pokus! Pak dostal na dva duely volno. O týden později naskočil do zápasu s Winnipegem. A vychytal nulu. Zadarmo ji však nedostal, pochytat musel 46 střel.

„Trochu to cítím, bylo jich hodně. Ale po výhře se to vstřebá. Jsem lehce unavený, ale po vítězství ten pocit miluju. Snažil jsem se každou možnou vteřinu využít k načerpání nějaké energie, v každém přerušení si oddychnout,“ popisovala pak na tiskové konferenci první hvězda večera.

Jen jediný gólman v historii NHL se na premiérové čisté konto nadřel stejně. V prosinci roku 1972 to byl v dresu Atlanty Flames Dan Bouchard, který proti Detroitu rovněž zastavil 46 střel. Vejmelka taky překonal český rekord v počtu zákroků s nulou. Pod sebe dostal Davida Ritticha (43 zásahů). Celkově se z Čechů dál dostal pouze Dominik Hašek , který v play off 1994 dosáhl v památném duelu s Martinem Brodeurem až na 70 chycených puků!

nejvíc zákroků při první nule v NHL (základní část) Karel Vejmelka (Arizona) 46

29. listopadu 2021 Dan Bouchard (Atlanta) 46

13. prosince 1972 Troy Grosenick (San Jose) 45

16. listopadu 2014

Vejmelka slyšel po právu hlasitou chválu. „Veggie nás držel ve všech zápasech, do kterých nastoupil. Teď byl úžasný, nulu si zasloužil. Jsme za něj strašně šťastní, chytal neuvěřitelně,“ začal své hodnocení zápasu útočník Christian Fischer.

Brankáře, který dostal přezdívku Veggie, což v překladu znamená „zelenina“, vyzdvihoval taky trenér Andre Tourigny. „Díky bohu, že jsme měli Karla. Pokračuje ve skvělých výkonech z kempu, byl vynikající. Dobře jsme bruslili, hráli jsme aktivně, ale s naší kvalitou ve finální fázi bychom bez něj dnes nevyhráli,“ řekl kouč Arizony.

Během posledních dvou utkání Vejmelka z 83 střel na branku inkasoval jedinkrát. „Chci vyhrát každý zápas, do kterého naskočím. Pochytat puky, to je moje práce. Jsem šťastný, že můžu být v Arizoně. Hraju NHL, plní se mi dětský sen. Jsem nadšený, že můžu být v téhle kabině. Takový start jsem si ale nepředstavoval ani v nejdivočejších snech. Užívám si každou minutu,“ usmíval se brankář.

Po Danu Vladařovi a Josephu Wollovi je třetím nováčkem, který v probíhajícím ročníku dochytal zápas s čistým štítem. „Je to pro mě speciální moment. Není to ale jen moje zásluha, spoluhráči v obraně zblokovali spoustu střel. Moc mi pomohli. Bylo to týmové vítězství, musíme v tom pokračovat,” pokračoval Vejmelka.

Po vytoužené závěrečné siréně se na něj sesypali spoluhráči, kotouč mu přivezl parťák Scott Wedgewood. „S pukem se vyfotím a až budu doma v Česku, dám ho taťkovi. Od prvních kroků na ledě mě podporoval. Těším se, až mu ho předám,“ dodal.