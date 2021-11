Ve stopách otců. Tkachuk a Lemieux opět v sobě, nyní i s kousnutím!

Na první pohled to byla „obyčejná“ bitka, ale v NHL se na ni jen tak nezapomene. V závěru sobotního duelu mezi hokejisty Los Angeles a Ottawou (4:2) fanoušky rozproudili ve vzájemné rvačce Brendan Lemieux a Brady Tkachuk. Útočník Kings během pěstního souboje soupeře kousnul do ruky, za což byl vyloučen do konce zápasu. Za pokousání kapitána Senators mu hrozí stopka na pět a více utkání. Kromě nesportovního chování je na incidentu velmi pikantní, že se v minulosti podobně porvali i Claude Lemieux a Keith Tkachuk, tedy otcové dvou rváčů.

31. srpna 1996, zápas Spojených států amerických s Kanadou na Světovém poháru (5:3). Už ve 20. vteřině utkání se u střídačky USA do sebe pustili tehdy hvězdní útočníci Claude Lemieux a Keith Tkachuk. V urputné, ale férové bitce (bez kousanců) nakonec zvítězil první zmíněný Kanaďan, který o sedm let mladšího Američana položil k ledu. O 25 let později si vyměnili pěstní názory i jejich synové na hřišti Staples Center v Los Angeles.

Nebylo to poprvé, kdy se oba hráči dostali do potyčky během angažmá v NHL. Poslední bitku Tkachuk vs. Lemieux však ukončilo absolutně nesportovní gesto. Běžela 54. minuta utkání, v němž se Kings po pěti porážkách v řadě blížili za stavu 3:2 k důležité výhře. Poté, co brankář Ottawy Filip Gustavsson přerušil hru po vychytání šance Blakea Lizotta, začal do útočícího soupeře rýpat Brady Tkachuk. Navážení se do parťáka ze čtvrté lajny se však vůbec nelíbilo Brendanu Lemieuxovi, který šel spoluhráče okamžitě bránit.

A jména slavných hokejových rodů byla opět v sobě.

A i když se oba rváče snažili po celou dobu roztrhnout sudí, bitka pokračovala i v poloze ležmo. Když se Tkachukovi několikrát podařilo protivníka udeřit pěstí do obličeje, Lemieux se i kvůli usměrňování rozhodčích přiblížil hlavou opět ke kapitánovi Senators, kterého následně hryznul do pravé ruky. Kousnutí není na videu vidět, Tkachukův nevěřícný výraz při prohlížení krvavé rány na pravačce, kterou tahoun Ottawy ukazoval arbitrům, ovšem mluví sám za sebe.

Když se později oba bitkaři ještě dohadovali na trestné lavici, bylo patrné, že Lemieux pokousal mladého lídra Senators i na levé ruce. „Byla to ta největší zbabělost, jakou kdy někdo mohl udělat,“ soptil Tkachuk po zápase. „Je to nehorázné. Vždyť už ani děti tohle nedělají. Úplný vypatlanec. V hlavě nemá nic. Ten chlap je jen ubohý vtip. Neměl by hrát v lize,“ pokračovalo dvaadvacetileté levé křídlo s céčkem na dresu v chrlení zlosti.

V úterý by mělo proběhnout slyšení Lemieuxe s oddělením pro bezpečnost hráčů NHL, po němž by forvard Los Angeles mohl být suspendován na více než pět zápasů.