Galvas o debutu: Nasadil jsem jim brouka do hlavy, překvapil mě Fleury

Už je zpět na farmě. Ovšem vzpomínky na první tři zápasy v NHL Jakubu Galvasovi (22) nikdo nevezme. Videosekvence, kdy český nováček v obraně Chicaga na brankové čáře vyškrábl holí puk a ochránil tým proti Anaheimu od inkasovaného gólu, obletěla svět. „Mentální kouč mi poslal klip, kde se ten moment pořád opakuje. Je uspokojující si to pustit. Bylo to úplně neskutečné, burácela celá hala. Navíc jsme hned pak skórovali,“ popsal jeden z mnoha zážitků. V zamčené části článku najdete i text, jak jeho premiérové zápasy v nejlepší lize světa prožíval otec Lukáš, sám dlouholetý extraligový obránce.

Ověřil si, že v NHL může hrát. Možná dřív, než sám čekal. Ve dvaadvaceti letech a hned při své premiérové sezoně za mořem. „Myslím, že jsem trenérům nasadil brouka do hlavy,“ uculuje se Jakub Galvas v rozhovoru pro iSport Premium. Bývalý bek Olomouce věří, že až budou mít Blackhawks zase díru v defenzivě, obrátí se nejdřív na něj.

Nečekal jste, že si vás nahoře po třech povedených startech ještě nějakou chvíli nechají?

„Byl jsem s týmem v Seattlu a vrátil se nám jeden bek (Jake McCabe). Řekli mi, že jsem odehrál dobré zápasy, ale že to chtějí protočit. Ostatní beci mají víc zkušeností, takže to padlo na mě. Byl jsem na rozbruslení, pak jsem se vysvlékl a vrátil se na farmu. Beze mě je teď v Chicagu sedm obránců. Když jsem je viděl před sezonou v kempu, říkal jsem si, že to budu mít strašně těžké. Jsou zkušení a fakt dobří. Znal jsem svou pozici. Navíc víte, jak to chodí, Když má někdo velkou smlouvu, nedají místo něho mladého zobáka. Jsem rád, že jsem udělal pozitivní dojem a trošku jsem jim zamotal hlavu. Myslím, že sami nečekali, že se mnou budou moct počítat takhle brzy.“

Takže jste po návratu ze Seattlu sednul do auta a vyrazil do Rockfordu?

„Musel jsem si říct o řidiče, který mě a partnerku vyzvedl. S Pourákem (Jakubem Pourem) máme pronajaté auto, ale on ho měl v Rockfordu. Snažíme se šetřit. Je to naše první sezona tady, nevěděli jsme, do čeho jdeme. Není to jako ve Finsku, kde jste dostal byt i auto. S klukama, co se taky přesunovali na farmu, jsem jet nemohl. Mají malá auta.“

Počkejte, v Americe někdo jezdí v malém voze?

„Zrovna ti tři, co jeli, mají.“ (usmívá se)

Ze kterého zápasu v dresu Blackhawks máte nejlepší pocit?

„Asi z toho prvního v Columbusu. Už proto, že jsem dostal tolik času na ledě. Pak se vrátil Gustafsson, kterého dali na první přesilovku. Ale pořád jsem měl dost prostoru. I třetí zápas proti Anaheimu byl parádní. Byl jsem nadšený, hrozně si to užívám. Druhý s Montrealem taky nebyl špatný, ale určité jsem některé věci mohl udělat líp. Možná jsem po tom suprovém prvním od sebe očekával ještě víc a moc jsem vymýšlel. Pak jsem si řekl, že to takto nepůjde a musím se vrátit k tomu, co mě zdobí poslední sezony. To znamená jednoduchost, chytrá hra. Tohle je asi cesta, jak se tady udržet.“

Galvasův ice-time v NHL Columbus (v) 23:40 Montreal (d) 19:50 Anaheim (d) 16:56

Byl jste blízko zápisu do kanadského bodování?

„Proti Anaheimu jsem to házel před bránu, kde byl sám Jonathan Toews. Jenže ho zahákovali a nestihl dorazit do prázdné. To byla velká škoda. Taky jsem se snažil hodně střílet na betony, aby se to odráželo ke klukům. Bohužel z toho gól nebyl.“

Rodina vaše významné chvíle na dálku sledovala?

„Jo jo. Máma byla prý po těch třech zápasech úplně vyřízená. Říkala, že to