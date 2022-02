Francouz vychytal výhru Colorada. V Chicagu padlo 13 gólů a 2 hattricky

Pavel Francouz kryl v NHL 25 střel při výhře Colorada 6:3 nad Winnipegem. Z Čechů bodoval v pátek jen Martin Nečas, asistencí pomohl k výhře Caroliny nad Columbusem. Zapás Chicaga s New Jersey nabídl divokou přestřelku, domácí nakonec vyhráli 8:5. Hattricky se na triumfu Blackhawks podíleli Patrick Kane a Brandon Hagel.

Francouz pustil všechny góly v úvodní třetině. Překonali jej z dorážky Kyle Connor, tvrdou ranou zpoza levého kruhu Jevgenij Svečnikov a v oslabení udeřil Adam Lowry. Obrat Colorada z 0:3 odstartoval a řídil Gabriel Landeskog, jenž nasázel hattrick. Dvakrát se prosadil Nathan MacKinnon a zbývají gól vstřelil Andre Burakovsky.

Colorado vede NHL se čtyřbodovým náskokem před Carolinou, která všechny čtyři góly vměstnala mezi 30. až 42. minutou a zúročila střeleckou převahu 50:19. Postupně se trefili Jordan Staal, Teuvo Teräväinen, Nino Niederreiter a Vincent Trocheck, který se dostal k puku mezi kruhy po dobrém napadání Nečase. Čisté konto si připsal Frederik Andersen.

Kane a Hagel měli na kontě po dvou gólech ve 35. minutě, díky kterým Chicago vedlo 1:0 a otočilo z 1:2 na 4:2. New Jersey, za které skóroval dvakrát Jesper Bratt ztrátu smazalo, ale domácí zápas definitivě zlomili v 55. minutě. Během 41 sekund se do střelecké listiny zapsali Kirby Dach a Ryan Carpenter. Po snížení Devils na 5:6 zkompletovali při hře hostů bez gólmana Kane i Hagel hattrick do prázdné branky.

V obraně Chicaga nastoupil po dvou týdnech Jakub Galvas. Jeho spoluhráč Dominik Kubalík už měsíc neskóroval, v posledních deseti zápasech si připsal jen dvě asistence. Na druhé straně Pavel Zacha ani nevystřelil a od Vánoc nasbíral osm bodů (3+5) v 19 utkáních.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:22. J. Staal, 38:09. T. Teräväinen, 41:14. Niederreiter, 41:50. Trocheck Hosté: Sestavy Domácí: F. Andersen (Raanta) – Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Cole, Bear – A. Svečnikov, Aho, T. Teräväinen – Jarvis, Trocheck, M. Nečas – Niederreiter (A), J. Staal (C), Fast – Lorentz, Kotkaniemi, Martinook. Hosté: Bérubé (Merzlikins) – Gavrikov (A), Peeke, Kukan, A. Boqvist, G. Carlsson, Bayreuther – J. Voráček, Jenner (C), Laine – Nyquist (A), Roslovic, O. Bjorkstrand – Domi, Kuraly, Činachov – B. Gaunce, Sillinger, Danforth. Rozhodčí Rank, Syvret – Murray, Flemington. Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 17 112 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:06. Kyrou, 14:23. Kyrou, 39:25. Walman, 53:57. Parayko, 59:27. B. Schenn Hosté: 01:25. Cozens, 23:27. Okposo, 52:34. Tage Thompson Sestavy Domácí: Husso (Binnington) – Parayko, Mikkola, Faulk, Krug, Bortuzzo, Walman – Perron, R. O'Reilly (C), Saad – Tarasenko (A), R. Thomas, Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (A), I. Barbašev – Sundqvist, Bozak, K. Kostin. Hosté: Tokarski (C. Anderson) – Fitzgerald, Dahlin, Bryson, M. Samuelsson, Pysyk (A), Hägg – Tuch, Tage Thompson, J. Skinner – V. Olofsson, Mittelstadt, Krebs – Okposo (A), Cozens, R. Asplund – Hayden, Eakin, Bjork. Rozhodčí Skilliter, Hanson – Gawryletz, Kelly Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:34. Hagel, 21:34. P. Kane, 31:24. P. Kane, 34:09. Hagel, 54:04. Dach, 54:45. R. Carpenter, 58:37. P. Kane, 59:32. Hagel Hosté: 09:41. J. Hughes, 18:55. Šarangovič, 37:43. Bratt, 48:36. Siegenthaler, 55:45. Bratt Sestavy Domácí: Lankinen (M.-A. Fleury) – S. Jones, E. Gustafsson, C. Murphy (A), C. Jones, Regula, J. Galvas – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat (A) – D. Kubalík, L. Reichel, Hagel – Kurashev, Dach, Borgström – Entwistle, R. Carpenter, Lafferty. Hosté: J. Gillies (Daws) – D. Hamilton, Siegenthaler, Severson (A), Graves, P. K. Subban, Ty Smith – Mercer, J. Hughes (A), Šarangovič – Bratt, N. Hischier (C), Zacha – Tatar, J. Boqvist, A. Johnsson – Bastian, M. McLeod, Vesey. Rozhodčí Hebert, Schrader – Rody, Toomey Stadion United Center, Chicago Návštěva 19 343 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:10. Landeskog, 32:20. MacKinnon, 37:17. Landeskog, 40:56. Burakovsky, 52:13. MacKinnon, 53:11. Landeskog Hosté: 02:13. Connor, 07:48. J. Svečnikov, 16:33. Lowry Sestavy Domácí: Francouz – Makar, D. Toews, Girard, J. Johnson, E. Johnson, R. Murray – Rantanen (A), MacKinnon (A), Burakovsky – Kadri, Ničuškin, L. O'Connor – Newhook, Compher, Aube-Kubel – Jost, Helm, Landeskog. Hosté: Hellebuyck – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, N. Schmidt, Beaulieu – Wheeler (C), Scheifele (A), P. Stastny – J. Svečnikov, Dubois, Connor – A. Brooks, Lowry, Harkins – Poganski, Toninato, Vesalainen. Rozhodčí Lee – Blandina. Stadion Ball Arena, Denver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:16. Gostisbehere, 43:16. N. Schmaltz, 59:29. N. Schmaltz Hosté: 31:03. W. Carrier Sestavy Domácí: Wedgewood (K. Vejmelka) – Mayo, Gostisbehere, Strälman (A), J. Moser, Chychrun (A), Koljačonok – N. Schmaltz, T. Boyd, Keller (A) – Kessel, Galchenyuk, Crouse – L. Eriksson, Hayton, N. Ritchie – Ch. Fischer, L. O'Brien, Roussel. Hosté: Brossoit (Lo. Thompson) – Pietrangelo (A), B. Hutton, Theodore, McNabb (A), Whitecloud, Hague – Stephenson, Eichel, Pacioretty – R. Smith (A), W. Karlsson, Dadonov – Amadio, N. Roy, Janmark – Kolesar, B. Howden, W. Carrier. Rozhodčí Rooney, St. Laurent – Kovachik, Pancich Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 11 934 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:12. T. Terry Hosté: 07:50. Grundström, 23:51. A. Kempe, 30:11. Kopitar, 32:51. A. Kempe Sestavy Domácí: J. Gibson (35. Stolarz) – Drysdale, H. Lindholm, Shattenkirk, Fowler (A), Mahura, Benoit – T. Terry, Getzlaf (C), Milano – Rakell, Zegras, Henrique – Silfverberg (A), Lundeström, Steel – S. Carrick, D. Grant, Deslauriers. Hosté: Quick (C. Petersen) – M. Anderson, Doughty (A), O. Määttä, M. Roy, Björnfot, Durzi – Iafallo, Kopitar (C), A. Kempe – T. Moore, Danault, Arvidsson – Grundström, Byfield, D. Brown (A) – B. Lemieux, B. Lizotte, Kaliyev. Rozhodčí Pollock, Lambert – Nagy, O´Quinn Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 17 174 diváků