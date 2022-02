Z Třince zpátky do NHL? Marinčina na olympiádě chválil i Shanahan

Na olympiádě v Pekingu byl součástí senzačně bronzového týmu Slovenska. Obránce Martina Marinčina (30), který v extralize hraje za třinecké Oceláře, na dálku pochválil i Brendan Shanahan, prezident Toronta Maple Leafs. Tedy klubu, kde Marinčin hrával. Na Twitteru Shanahan napsal: „Jen tak dál Marty! #LeafsForever.“ A ještě k tomu přidal Marinčinovu fotku s lehkým popíchnutím fanoušků: „Předpokládali jste, že se Martin Marinčin v komentářích neobjeví. Neměli jste pravdu.“ V diskuzi tím strhnul debatu, zda by byl reálný Marinčinův návrat do Toronta.

Košický rodák působil v zámoří předchozích jedenáct let. Za Edmonton, který ho v roce 2010 draftoval jako číslo 46, a Toronto odehrál za sedm sezon v elitní soutěži celkem 227 zápasů. Nasbíral v nich 34 bodů (5+29). Dalších 9 duelů si připsal ve Stanley Cupu (0 bodů).

Do Evropy se Marinčin vrátil v létě. Z nabídek si vybral ambiciózní Třinec, který mu „doporučil“ i jeho kamarád a spoluhráč z olympijského výběru Martin Gernát. „Poslední roky v zámoří pro mě už nebyly ideální,“ popisoval urostlý bek.

„Nebylo to, co jsem očekával, hrával jsem málo. Už jsem tam vyzkoušel asi všechno, zkoušel jsem si říct i o trejd. Roky přibývají, takže jsem musel udělat nějakou změnu. Jsem vděčný za sezony, co jsem v zámoří byl a mohl si NHL zahrát. Teď otvírám novou kapitolu, beru to v pohodě.“

V Třinci se Marinčinovi daří, patří k oporám mistrovského týmu. Za 34 zápasů nasbíral 13 bodů (4+9). Je silný v defenzivě, umí podpořit útok. Ve smlouvě má výstupní klauzuli o případném uvolnění pokud by na stole přistála lukrativní nabídka.

Mohla by přijít z NHL? „Samozřejmě, kdyby přišla nabídka z NHL, bral bych ji všemi deseti,“ řekl Marinčin pro sport.sk při oslavách bronzu v Bratislavě. „Určitě bych se do ní velmi rád vrátil. Momentálně hraji na klubové úrovni v Česku, uvidíme, co přinese budoucnost.“

Na olympijském turnaji si Marinčin v sedmi zápasech připsal jednu branku, trefil se v posledním duelu základní skupiny proti Lotyšsku (5:2). Hrával přes dvacet minut na zápas, patřil k nejvytěžovanějším hráčům Slovenska. V průběhu týdne se společně s Milošem Romanem a Markem Daněm znovu připojí k Ocelářům, soustředí se na finiš sezony.

O Marinčina by mohly mít zájem i kluby z ruské KHL. Tam se mu ale v létě nechtělo. „Do Ruska mě to netáhlo,“ hlásil na rovinu. „Za prvé kvůli pandemii. Navíc mám rodinu, malé miminko, takže jsme chtěli větší klid. Kvůli tomu jsme Rusko neřešili.“

Spíš než NHL je reálnější laso ze Švýcarska. I v tomto by Marinčin mohl následovat kroky Martina Gernáta, který aktuálně válí v Lausanne (36/ 6+10).