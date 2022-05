Bitvu o Albertu ve 2. kole play off NHL čeká druhé dějství. To úvodní skončilo extrémně divokou přestřelkou, po které slavili vítězství 9:6 hokejisté Calgary. Dokáže dnes Connor McDavid a jeho tým srovnat? O smázání vedení Caroliny v sérii budou usilovat i New York Rangers, kteří na úvod padli na ledě Hurricanes 1:2 v prodloužení. ONLINE přenosy obou zápasů sledujte na iSport.cz.