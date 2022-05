V šesti to jde (někdy) líp. Trend hry bez gólmana přináší v NHL víc gólů

Radost hráčů Pittsburghu (uprostřed kapitán Sidney Crosby) v zápase play off NHL proti New York Rangers • ČTK / AP / Matt Freed

Tým Minnesoty se při hře bez brankáře ocitl v základní části probíhající sezony NHL nejčastěji. Výsledek? Osmnáct branek vstřelil a stejně obdržel. Parádní úspěšnost, jen další dva celky byly lepší – dokonce v plusu se ocitly New York Rangers a Florida.

„Trvalo mi nějakou chvíli, než jsem na to po 21 letech hraní hokeje přišel, ale podařilo se,“ usmál se široce Dean Evason, trenér Minnesoty, na jedné z tiskových konferencí. „Když jsem začal trénovat, šlo o maximálně minutu a půl nebo o dvě minuty před koncem, kdy jste brankáře odvolali. A jen v krajním případě. Nyní se bavíme o čtyřech nebo dokonce pěti minutách před koncem,“ dodal trenér Wild.

Pryč jsou doby, kdy se na moment, kdy brankář sedí na střídačce, dívalo skrz prsty a jeho odvolání z klece se oddalovalo, jak jen to šlo. Obrat ve vnímání zapříčinil příchod datové analytiky. Ukázalo se, že když je tým na power play dobře nachystán, ví, co chce zahrát, a má na to i dostatek času, a ne pouze několik desítek vteřin, šance na vstřelení branky výrazně vzroste. Tím pádem se zvýši i šance na případný bodový zisk.

„To je ale právě to, odvolat brankáře je snadné. Podstatnější je být organizovaný a mít plán, na kterém je opravdu třeba tvrdě pracovat v tréninku. Je za tím opravdová strategie, není to tak, že je gólman pryč, vy máte o hráče navíc a hotovo, je to vyřešené. Týmy, které jsou v tom úspěšné, mají v daný moment plán a každý z hráčů na ledě přesně ví, co zahrát,“ řekl bývalý trenér Ken Hitchcock pro web The Athletic.

O situacích hry bez brankáře dokonce vznikly akademické studie, ta nejznámější z per dvojice David Beaudoin – Tim Schwartz s lakonickým názvem: Strategie pro odvolání gólmanů. I ona zapříčinila, že trenéři se začali stavět k celé problematice jinak. „Výsledky jsou překvapivé. Častější zařazení hry bez brankáře může, jak dokládají data, vyústit ve výhodnější postavení pro play off díky většímu zisku bodů. Trenéři se po dekády chovali konzervativně. Je třeba podpora generálních manažerů, aby neotřelé strategie použili,“ stojí v závěru jejich práce.

„Vnímám to následovně. Naši hráči tento agresivní přístup vlastně oceňují. Když jsme jako trenéři pasivní a neděláme vše pro to, abychom skórovali, neposíláme jim zrovna tu nejlepší zprávu,“ zmínil Evason. Podobný pohled už nyní drží drtivá většina šéfů střídaček. Zatímco například před dvanácti lety se kluby v NHL pokusily o hru bez brankáře v 701 případech, v aktuálním ročníku šlo o 901 případů. Jde takřka o třicetiprocentní nárůst.

Probíhající play off je dalším úkazem změny významu hry v šesti, byť tomu, pravda, úspěšnost zatím neodpovídá. Ve hře bez gólmana týmy obdržely 19 branek a prosadily se dvakrát. Nicméně už nyní, v průběhu prvního kola, jsou počty pokusů o power play na více než polovině čísel z loňského boje o Stanley Cup. Trenéři tuhle kartu hrají i v takhle důležitých momentech stále častěji. „Je přeci jedno, jestli v play off prohrajete 1:2, nebo 1:4,“ pokrčil rameny během loňského play off i trenér Tampy Jon Cooper.

Důsledky jsou v nynějších vyřazovacích bojích jasné. Gólové šavlovačky. Oproti předchozímu play off padá průměrně o gól více na zápas. Zatímco ještě v nedávné minulosti duely o všechno končily výsledky 2:1 nebo 3:2, nyní jsme svědky gólových večírků, kdy třeba Toronto přetlačí Tampu rozdílem 5:2, aby o dva dny později padlo 7:3. Výsledky výrazně zkreslují právě góly do prázdné branky, v těchto duelech například padly celkem tři.

Tenhle trend je nezvratný, v dalších zápasech o stříbrnou trofej lze naopak očekávat ještě častěji situace s jednou brankou prázdnou. Vyrovnanost sérií se bude zvyšovat. A jak jinak zvrátit nepříznivý průběh, než dobře načasovanou power play? „Je z toho opravdu reálná zbraň,“ uzavřel téma Evason.