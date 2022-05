SESTŘIHY: Bitva o Albertu srovnána. Carolina slaví druhou výhru

Hokejisté Caroliny porazili ve druhém utkání druhého kola play off NHL na svém ledě New York Rangers 2:0 a stejným poměrem vedou i v sérii. Hlavním hrdinou byl vyhlášen gólman Antti Raanta, který kryl 21 střel a poprvé v kariéře vychytal ve vyřazovací části NHL nulu. Edmonton vyrovnal sérii s Calgary, když vyhrál 5:3.

První gól padl v Carolině ve 36. minutě, když se domácí dostali v oslabení do přečíslení dva na jednoho a po přihrávce Sebastiana Aha střílel do odkryté branky Brendan Smith. Výhru zpečetil Aho dvě sekundy před koncem při hře Rangers bez gólmana. Hurricanes v předchozím utkání udolali soupeře 2:1 v prodloužení a v letošním play off vyhráli doma všech šest zápasů.

Kromě Raanty podal spolehlivý výkon i jeho protějšek Igor Šesťorkin, který zastavil 21 střel včetně jednoho pokusu Martina Nečase. Jednou vypálil i na straně poražených Filip Chytil, jenž minule skóroval a je zatím jediným úspěšným střelcem Rangers v sérii.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:54. Br. Smith, 59:58. Aho Hosté: Sestavy Domácí: Raanta (Kočetkov) – DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Cole, Br. Smith – Teräväinen, Aho (A), Jarvis – Nečas, Trocheck, Svečnikov – Fast, Staal (C), Niederreiter – Lorentz, Kotkaniemi, Domi. Hosté: Šesťorkin (Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Trouba (A), Miller, Schneider, Braun – Vatrano, Zibanejad, Kreider (A) – Copp, Strome, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Reaves, Rooney, Motte. Rozhodčí Kelly Sutherland, Jon Mclsaac. Čároví: Jonny Murray, Ryan Gibbons Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 19332 diváků