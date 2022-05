Ruský gólman řídil postup Rangers. Jsme jako švábi, smál se střelec

Obsazení finálových zápasů obou konferencí NHL je konečně kompletní. New York Rangers v pondělí v noci vyřadili Carolinu, napínavou sérii, kterou musel rozseknout až sedmý zápas, ukončili dominantní výhrou 6:2. Teď je čeká další velká výzva, úřadující šampioni Stanley Cupu z Tampy Bay. „Těším se na souboj s Andrejem Vasilevským. Je to nejlepší brankář na světě, bude dobrá bitva,“ usmíval se gólman Igor Šesťorkin, jedna z největších opor Rangers.

Ještě před minulým víkendem to s hvězdami nabitým týmem z New Yorku nevypadalo dobře. Carolina vedla 3:2 na zápasy a do Madison Square Garden jela s tím, že chce „jezdce“ poslat z ledové plochy na golfové greeny. Tým kanadského kouče Gerarda Gallanta se ale vzepjal ke dvěma výborným, až dominantním výkonům. V domácím prostředí nejdřív srovnal sérii výhrou 5:2, pod kterou se dvěma brankami podepsal i český útočník Filip Chytil. Výraznou měrou k ní přispěl i brankář Igor Šesťorkin, který kromě 37 zákroků zapsal do statistik i dvě asistence.

V posledním utkání Rangers nerozklepal kolena ani historický fakt, že Hurricanes od stěhování do Severní Karolíny v roce 1997 vyhráli všech šest sedmých zápasů, do kterých v bojích o Stanleyův pohár nastoupili. Tým kolem Miky Zibanejada či Chrise Kreidera do rozhodujícího zápasu vletěl drtivě, do branky svěřenců Roda Brind’Amoura poslal šest kusů. Dvakrát se prosadil právě Kreider, nejlepší střelec Rangers, jednou přispěl i Filip Chytil. A zase se blýskl gólman Šesťorkin, který podruhé v řadě vychytal 37 střel. Hráči Hurricanes na něj vyzráli poprvé až ve třetí třetině za stavu 0:4, takový náskok se doháněl těžko.

„Je to náš nejlepší hráč, samozřejmě,“ usmíval se po výhře 6:2 dvougólový Chris Kreider, a popsal mentalitu, se kterou Rangers do sedmého zápasu šli. „Říkám o nás, že jsme švábi. Je jedno, kde se hraje, nebo jaké je skóre, prostě se nás nejde zbavit,“ řekl americký útočník, který v dresu newyorčanů strávil všech svých 11 sezon v NHL.

I trenér Gerard Gallant měl pro ruského gólmana jen slova chvály. „Takhle hraje celý rok,“ přikývl. „Nepřekvapujeme mě to. Má skvělé zákroky v klíčových situacích. Důležitá dnes byla první třetina, ve které měl soupeř 16 střel. Igor byl neuvěřitelný a udržel pro nás skóre 2:0.“

Sám Šesťorkin byl navzdory sprše střel naprosto v klidu. Tlak z jeho beder prý sňalo právě to, že nemusel plejádu zákroků předvádět za nerozhodného stavu. „Dali jsme dva rychlé góly a to mi moc pomohlo. Pak jsem jen dělal svou práci – chytal puky,“ řekl 26letý moskevský rodák.

Na Rangers čekají ve finále Východní konference úřadující šampioni Tampa Bay Lightining a další fenomenální gólman z Ruska, Andrej Vasilevskij. Fantom, který za celou sérii s Floridou, nejofenzivnějším týmem základní části, pustil ze 101 střel pouhé tři góly. „Těším se na souboj s ním. Je nejlepší brankář na světě, bude to dobrá bitva,“ usmíval se Šesťorkin. Jestli oběma maskovaným mužům vydrží aktuální forma, v napjaté sérii moc gólů nečekejte.