Connor McHockeyGod! Táhne Oilers a popírá gravitaci, experti jsou paf

Nejlepší hokejista všech dob? Stále více sílí hlasy, že se jím už stal Connor McDavid. Pětadvacetiletý Kanaďan táhne Edmonton v boji o Stanley Cup, Oilers vedou sérii s Calgary 3:1 na zápasy. K postupu do finále Západní konference schází ještě jeden krok. Celek Calgary naopak po impozantním vstupu do série visí nad propastí. A právě McDavid na tom má obrovský podíl.

Oilers odskočili ve čtvrtém utkání o tři branky, o náskok však přišli. V 51. minutě překvapil v oslabení obránce Rasmus Andersson domácího veterána Mika Smithe ránou ze 40 metrů. Nástřelem zpoza vlastní modré čáry vyrovnal na 3:3. V 57. minutě však strhl vedení na stranu Edmontonu Nugent-Hopkins. Vítězství pečetil 25 sekund před koncem střelou do prázdné brány Kane, s 12 zásahy suverénně nejlepší střelec play off.

Nejdelší série zápasů s více body 8 Wayne Gretzky (Edmonton, 1983) 7 Darryl Sittler (Toronto, 1977) Tony Currie (St. Louis, 1981) Connor McDavid (Edmonton, 2022)

Connor McDavid měl tentokrát dvě gólové nahrávky. Body sbírá po hrstech, víc než jeden si připsal v sedmém zápase po sobě. To se dosud povedlo třem hráčům, včetně Wayna Gretzkyho, který na jaře 1983 natáhl šňůru na osm utkání. Současný kapitán Oilers jako první dospěl v letošním play off na metu 25 bodů (6+19), přičemž 17 z nich zaznamenal v posledních sedmi utkáních.

„Je na čase si to uvědomit: Connor McDavid je bezpochyby nejlepším hokejistou všech dob. Gordie Howe, Bobby Orr, Wayne Gretzky a Mario Lemieux vyhráli Stanley Cup, všichni se vystřídali v pozici nejlepšího hráče a jejich čísla obstála ve zkoušce času. Ale McDavid je hříčka přírody, úkaz, který stojí na ramenou všech největších velikánů, jaké hokej měl. Nikdo zatím nevymyslel měřítko, jímž by se dala vyjádřit jeho velkolepost. Jsme svědky historie v živých barvách – modré a oranžové – a McDavid hraje hokej na té nejvyšší úrovni. Dříve se tvrdilo, že McDavid není nutně nejlepším hráčem všech dob, ale jeho dovednosti ho z něj udělaly. Je nejvyspělejší ze všech a v play off udělal další krok dopředu. Hraje nejlepší hokej, jaký kdy předváděl,“ nadchnul se novinář Steve Dryden na webu TSN.

Expert přes skauting Craig Button vymyslel 25letému centrovi přezdívku Connor McHockeyGod (McHokejový bůh): „Má myšlení jako Gretzky, ruce jako Lemieux, bruslení jako Orr. Od letošního jara k tomu přidejte ještě vůli,“ prohlásil. Komentátor Dave Poulin hrával v NHL proti Gretzkymu i Lemieuxovi. „Dělá všechno jako ti největší hráči, ale ve vyšší rychlosti. To je hlavní věc, proč je převyšuje,“ uvedl.

O Orrovi kdysi řekl Bobby Clarke, že hrál NHL jenom proto, že už vyšší soutěž (No Higher League) neexistuje. McDavid v play off popírá zákony gravitace a stoupá stále výš. Něco podobného měl zřejmě na mysli i kouč Calgary Darryl Sutter. „Je to jako když spolu hrají děti a je mezi nimi kluk, který jim nepůjčí puk,“ pravil. Nebo jak se vyjádřil McDavidův spoluhráč Evander Kane: „V play off se dostal do laufu a svoji hru posunul na další level. Není to znát jen podle zápisu o utkání. Je tvrdý, je zažraný. Vyhrává puky u mantinelů, v útočném i obranném pásmu. Je dominantní síla,“ pravil.

Nejde pouze o to, kolik má McDavid bodů, nebo že je jasně nejlepší v plus/minus. Je to spíš o hokeji jako takovém, než o výsledcích. O tom, jak, než o kolik. V letošním play off předvedl spousty dechberoucích akcí – třeba perfektní finální přihrávky Kaneovi ve třetím zápase, nebo gól ve druhém, kdy si narazil kotouč s Duncanem Keithem a pak si rychlými zasekávačkami udělal dobrý večer z brankáře Jacoba Markströma.

„Není to tak, že by dřív něco podobného nepředváděl, ale že celkově představuje nový vrchol. Tak, jako nebyla nikdy vyšší úroveň soutěže, koučování, jako nebyla příprava nikdy důkladnější, posunula se i úroveň hry. A tam McDavid všechny převyšuje. Howe, Orr, Gretzky a Lemieux byli o sáh napřed v řetězci hokejové evoluce. Ale nikdo, bez ohledu na to, jak byl skvělý, ještě nikdy nehrál jako McDavid. On je vrcholem hokejového pokroku,“ napsal Dryden.

Právě teď tlačí Oilers do semifinále play off. Přes druhé kolo se už 16 let nedostali, McDavid tak daleko ještě nikdy nebyl.

