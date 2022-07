Palát a Rutta na hraně. Možná změní dres, Tampa hledá rychle peníze

Tampa před týdnem ztratila finále Stanley Cupu a šanci na zlatý hattrick, ale ještě bolestivější ztráta může teprve přijít. Ondřeji Palátovi, dlouholetému lídrovi týmu, skončila smlouva. Stejně je na tom i obránce Jan Rutta. Klub by oba rád udržel. Problémem je, že šampioni z předchozích dvou let jsou aktuálně téměř jeden milion dolarů nad platovým stropem. Vedení Lightning by v nejbližších dnech muselo předvést mistrné tahy, aby české opory udrželo.