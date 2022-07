Den D je tady. Kdo si vezme Jiříčka? Je tvrdý, ofenzivní, do NHL pasuje

V noci na pátek se rozjede první kolo draftu. Hodně brzy v něm uslyšíte jméno plzeňského beka Davida Jiříčka. On, nebo slovenský zadák Šimon Nemec se stanou nejvýše vybraným obráncem draftu 2022. „Každý je trochu jiný typ. David je trochu vyšší, tvrdší, drzejší, oba dva mají ale ohromný talent. Říká se, že by měli jít do šestého místa draftu,“ říká nejlepší bek extraligy Peter Čerešňák, který oba dobře zná. Celkově se může dostat klidně až na tři Čechy