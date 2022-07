ANALÝZA: Paláta trenéři milují, zlepšuje hvězdy. Kolik by si zasloužil?

Od 13. července smí v NHL podepisovat smlouvy volní hráči. Teoreticky sem má našlápnuto i Ondřej Palát (31 let), poprvé v kariéře si může užívat prohrabování nabídek od ostatních klubů. Celou kariéru totiž zasvětil organizaci Tampa Bay Lightning, která má právě čas se s ním ještě do 13. července domluvit. Palát je už léta považován za jednoho z nejpodceňovanějších hráčů v NHL, my vám ukážeme, proč má smysl mu nachystat velkou smlouvu. Zlepší vaše hvězdy!