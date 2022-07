Čeští gólmani v NHL: útok na jedničku, jasné dvojky i skvělý náhradník

S nadcházející sezonou NHL přichází již tradičně celá řada změn v kádrech takřka všech týmů. Velké točení se týká hlavně gólmanů, z nichž už třicet stihlo zamířit do jiného klubu. S novými výzvami vstoupí do dalšího ročníku zámořské soutěže i Češi. Většina z krajanů si musí zvykat i na nové role. V článku iSport.cz si prohlédněte přehled českých brankářů nejprestižnější hokejové ligy světa a přečtěte si, v jaké budou pozici v ročníku 2022-23.

Vítek Vaněček

New Jersey Devils

Věk: 26

Plat: 3,4 milionu dolarů

Dvě jedničky. Nebo vlastně spíše žádná. 1A, 1B. V takové pozici byl Vaněček ve Washingtonu s Iljou Samsonovem, se kterým se v brance pravidelně točil. Nikdo neměl navrch. Teď to bude chtít po přestupu do New Jersey změnit. Brankoviště chce urvat pro sebe. V cestě mu bude stát Mackenzie Blackwood, takřka o rok mladší Kanaďan, který však neprožil ideální sezonu a byl pod palbou kritiky. Třetím do party je zdravotními patáliemi často sužovaný Jonathan Bernier.