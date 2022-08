Zacho, k soudu! Šest zvučných jmen z NHL, která řeší smlouvu u arbitráže

V NHL startuje kolečko výslechů. Do arbitrážního řízení o určení výše nadcházejícího platu se zapojí 14 chráněných volných hráčů. Se svými zaměstnavateli se budou štěkat o tom, jaká je jejich reálná hodnota. Nepříjemné handrkování může prožít třeba čerstvá posila Bostonu Pavel Zacha. Český útočník přestoupil po konci uplynulého ročníku z New Jersey výměnou za Erika Haulu, ale s Bruins se zatím na smlouvě nedomluvil. Čas na nápravu má do 11. srpna, pak musí před soud. Jiní muži z nejlepší ligy světa míří k arbitráži už v úterý. Informace o těch nejzajímavějších z nich se dozvíte v článku iSport.cz.

Kylington tak aplikoval do praxe recept svého velkého kamaráda Johnnyho Oduyay, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu a majitele 850 startů v nejlepší lize planety. Calgary si může vybrat, zda-li bekovi s eritrejskými kořeny nabídne roční nebo dvouletou smlouvu. Pokud by se Flames rozhodli pro druhou variantu, Kylington může v létě 2024 odejít jako nechráněný volný hráč. Dosud bral v NHL platové minimum.

„Jesper bude velkou součástí budoucnosti Devils. Je to výtečný mladý hráč,“ řekla hlava vedení New Jersey v rozhovoru s reportérkou Amandou Steinovou. „Chceme, aby tady Jesper zůstal delší dobu. Náplní mé práce bude, abych to dohodl s agentem hráče,“ dodal. Příslib se mu naplnit nepodařilo, nyní musí čekat na rozhodnutí soudu.

Jeden z nejvíce přehlížených útočníků současnosti. Poté, co švédský šikula rozdal v minulé sezoně 47 asistencí, nikdo nemůže pochybovat o jeho přínosu pro tým. V Newarku vzkvétá velký hráč, který přitom prozatím táhnul Devils „za hubičku“. V příští sezoně by měl dostat něco mezi 4,15 miliony dolary (požadavek týmu) a 6,5 miliony (žádost hráče). Přitom generální manažer Tom Fitzgerald si na počátku léta možnost arbitráže ani nepřipouštěl.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Věk: 25 let

Pozice: Centr

Předchozí smlouva: 3 roky; průměr 2,25 milionu dolarů

Poslední sezona: 70 zápasů, 36 bodů (15+21)

Tenhle boj Devils zabalili. Během šesti let v Newarku neprokázal liberecký odchovanec schopnosti šestého muže draftu. Co na tom, že skvěle brání, umí napadat a týmu se v jeho přítomnosti dařilo sbírat body častěji, než když byl mimo sestavu? Devils od Zachy čekali i větší rozvíjení ofenzivního potenciálu mužstva, průměr jednoho bodu za dva zápasy jim jednoduše nestačil. New Jersey se odhodlalo k přestupu, Zachu vyměnilo za Fina Erika Haulu do Bostonu.

Bruins naopak věří, že se na službách českého univerzála nespálí. „Pavel je hráč mnoha pozic, stále ještě mladý. Cítím, že může růst a rozvinout svůj potenciál,“ prozradil generální manažer Don Sweeney webu NBC Sports. „Věříme, že najdeme dohodu, která Pavlovi umožní stát se součástí naší organizace,“ sliboval. Smlouva pro pětadvacetiletého centra nicméně stále nevylezla z tiskárny. Obě strany mají čas do 11. srpna, což je letos nejzazší termín pro arbitrážní řízení.